Bruges paie 2 millions de dollars pour un joueur de la MLS avec une apparition

Alejandro Granados, milieu de terrain de l’équipe nationale junior espagnole, est sur le point de signer avec le Club Brugge d’Orlando City. Granados n’a qu’une minute d’action en équipe première à son actif. Toujours, L’athlétisme rapporte que l’accord vaut environ 2 millions de dollars.

En juin, le joueur de 17 ans a fait ses débuts en MLS. Il est entré en jeu dans la dernière minute de la victoire 2-0 d’Orlando contre les Colorado Rapids. Avant cela, il avait émergé dans la deuxième équipe d’Orlando en 2022 et avait accumulé 26 apparitions en MLS Next Pro.

Qui est la cible du Club de Bruges Alejandro Granados ?

Granados a signé un contrat MLS NEXT Pro pour continuer à jouer pour Orlando City B après la saison 2022. Cela a marqué la prochaine étape de son développement avec le Club. Après avoir passé trois ans à l’Académie, le jeune a participé au tout premier match des étoiles MLS NEXT l’été dernier. En fait, il s’est avéré avoir joué un rôle déterminant dans la conduite des U-17 au championnat MLS NEXT Cup 2021.

L’étoile montante vient de revenir après avoir représenté l’Espagne au Championnat d’Europe U-17. Il a joué un rôle clé en menant La Roja aux demi-finales du tournoi. Il a disputé les cinq matchs de la compétition. De plus, il a marqué un but en quart de finale contre l’Irlande en route vers une victoire par blanchissage 3-0. Cela a valu à l’Espagne une place dans la Coupe du monde U-17 plus tard cette année.

Le joueur a excellé à l’Euro U-17

L’adolescent est éligible à l’espagnol bien qu’il soit né et ait passé ses années de formation aux États-Unis. L’entraîneur espagnol U-17 Guerrero a donné une interview en mai. Là, il a expliqué pourquoi il avait appelé Alejandro Granados pour le Championnat d’Europe.

« C’est comme ça. La Fédération est très attentive à ces choses et c’est un cas qu’on verra de plus en plus. Il y a beaucoup d’enfants qui peuvent jouer avec l’Espagne qui, en raison des circonstances de la vie, leurs parents partant vivre à l’étranger, pour des études ou autre, doivent partir à l’étranger.

« Et la Fédération fait un travail minutieux en essayant de contrôler le maximum de joueurs. Dans le cas de Granados, nous l’avons beaucoup suivi. Aux États-Unis, il a montré un grand niveau et il était temps de le voir avec le reste du groupe.

« Pour un pays, vouloir qu’un garçon joue pour lui est dans une certaine mesure normal. Chacun veut le meilleur pour soi et qu’aucun grand joueur ne lui échappe. L’important est que quand quelqu’un est appelé, soyez honnête, pour lui donner une continuité et non pas pour un moment précis ou parce qu’une autre équipe le veut, mais bien le traiter, pour que la fédération qui le choisit sache progresser et que les garçons ne se sentent pas abandonnés.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire