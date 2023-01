Bruce’s Beach revendu au comté de Los Angeles pour 20 millions de dollars

Il y a plus d’un siècle, Bruce’s Beach, une propriété en bord de mer dans le sud de la Californie, a été prise à ses propriétaires noirs. En 1924, pendant l’ère Jim Crow, la propriété a été prise de force en invoquant un domaine éminent. Les Bruce ont reçu une fraction de ce qu’ils avaient demandé et sont morts cinq ans plus tard. L’année dernière, la plage a été restituée aux descendants de la famille avec l’aide du gouverneur de Californie Gavin Newsome. Les conditions de retour ont mis en place un accord avec le comté de LA pour louer la plage pour environ 400 000 $ par an.

“La saisie de Bruce’s Beach il y a près d’un siècle était une injustice infligée non seulement à Willa et Charles Bruce, mais aussi à des générations de leurs descendants qui auraient presque certainement été millionnaires”, a déclaré la présidente du conseil de surveillance du comté de Los Angeles, Janice Hahn.

Près d’un an plus tard, la famille serait prête à voir ces millions qui lui sont dus et vendra la propriété.

La famille accepte de revendre la plage de Bruce au comté de Los Angeles pour 20 millions de dollars

Selon CNN, Les membres de la famille des propriétaires fonciers d’origine, Willa et Charles Bruce, ont communiqué au comté de Los Angeles qu’ils aimeraient vendre la propriété. Selon l’accord de retour d’origine, en cas de vente, le montant ne dépasserait pas 20 millions de dollars, soit le montant de la vente en cours. Aucun délai n’est indiqué pour la réalisation de la vente. Toutes les parties semblent être d’accord sur les termes de la vente. La majorité des conditions de vente ont été placées dans la déclaration originale de l’année dernière. Willa et Charles Bruce ont acheté le terrain en 1912 pour 1 225 $. Maintenant, leur famille recevra sa richesse générationnelle près de 100 ans plus tard.