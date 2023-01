Bruce’s Beach : le comté de Los Angeles va acheter des terres saisies à la famille Black

Les arrière-petits-enfants d’un couple noir dont la propriété en bord de mer dans le sud de la Californie a été saisie par des autorités locales en 1924 et rendue à la famille l’année dernière, la revendront au comté de Los Angeles pour près de 20 millions de dollars, a déclaré mardi un responsable.

Le site de Manhattan Beach abritait autrefois Bruce’s Lodge, un complexe créé en 1912 par les propriétaires de la propriété, Willa et Charles Bruce, comme un endroit où les touristes noirs pouvaient se rendre pour éviter le harcèlement à une époque de discrimination endémique contre les Noirs en Californie et au-delà. Elle était connue de manière informelle sous le nom de “Bruce’s Beach”.

Les responsables de Manhattan Beach ont condamné la propriété en 1924, payant aux Bruce 14 500 $ et disant qu’ils en avaient besoin pour un parc public. Ils l’ont finalement laissé sous-développé pendant plus de trois décennies, et le couple a perdu une bataille juridique pour le récupérer. Le terrain a ensuite été transféré au comté de Los Angeles et abrite désormais un centre de formation pour les sauveteurs.

Mais il y a trois ans, des manifestations nationales contre le racisme et la brutalité policière ont suscité un regain d’intérêt local pour la campagne de la famille Bruce. Et en juillet dernier, après que le comté de Los Angeles et la législature de l’État de Californie ont mis au point les détails juridiques, le comté a rendu la propriété aux héritiers vivants les plus proches du couple, leurs arrière-petits-fils Derrick et Marcus Bruce.