Bruce Willis tente de twerker avec sa fille dans une vidéo rare Mopays.com

Bruce Willis’ ne ralentit pas exactement après sa retraite d’acteur. En fait, on vient de le voir boogy sur une musique assez idiote tout en essayant de twerker aux côtés de sa fille Mabel, 10. Dans le court clip, Mabel est vue en train d’enseigner à son cher vieux papa quelques mouvements assez doux sur une terrasse. Bruce, 67 ans, a secoué un tee-shirt bleu, un short et des baskets alors qu’il dansait timidement en riant avec sa fille. Mabel portait un tee-shirt bleu de la NASA avec un short bleu et dansait joyeusement pieds nus.

la femme de Bruce Emma a partagé la joie dans une publication Instagram le vendredi 22 juillet. “Apporter ce week-end en force”, Emma a sous-titré le clip, ainsi que les hashtags #TGIF et #happyfriday. Elle a également inclus des emojis de danseurs. De nombreux abonnés d’Emma ont été ravis de ce moment amusant. C’était l’un des nombreux qu’elle a partagés dans les semaines qui ont suivi le diagnostic d’aphasie de Bruce, pour tenir les fans de l’acteur légendaire informés.

“Grand moment père / fille”, a commenté un adepte, tandis qu’un autre a écrit avec insistance: “Bruce Willis a une vitesse dans la vie: génial.” « Aimer le père émeut Beedub ! » a commenté un adepte, avec d’autres jaillissant, “J’adore voir M. Willis souriant et heureux” et “J’adore l’amour l’amour… Bruce tu es fabuleux ! Belle famille.” Tous les fans semblaient reconnaissants de voir le Mourir dur acteur à l’air si insouciant. “Rien de mieux que de s’amuser avec ceux que l’on aime !” a commenté un. “J’espère que vous passerez un merveilleux week-end ensemble!”

Le 30 mars, juste après son 67e anniversaire, les membres de la famille de Bruce se sont rendus sur leurs comptes Instagram pour partager une déclaration sur sa retraite d’acteur. “Aux incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives”, ont écrit les membres de la famille via la plateforme de médias sociaux.

“En conséquence et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui. C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cela comme une unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours, “Live it up”, et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela.

Bruce partage des filles Rumeur33, Tallulah Willis, 28, et Eclaireur Willis, 31 ans, avec son ex-femme Demi-Moore59 ans. Il partage ses deux filles cadettes Mabel et Evelyne Willis8 ans, avec Emma.