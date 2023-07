Bruce Willis, star de « Die Hard », a failli mourir le premier jour du tournage : livre

Dans les années 80, « Die Hard » semblait impossible à lancer, avec des poids lourds hollywoodiens comme Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Richard Gere et bien d’autres passant le rôle du détective du NYPD John McClane.

Bruce Willis n’était pas la première, voire la deuxième ou la troisième option de l’équipe pour le rôle – et l’agent de Willis, Arnold Rifkin, a pleinement profité de l’occasion, augmentant le prix d’acteur de l’acteur à 5 millions de dollars, selon un nouveau livre, « The Last Action Heroes: Les triomphes, les flops et les querelles des rois du carnage d’Hollywood. »

« Tous les gens d’action possibles ont refusé », a déclaré le producteur Larry Gordon, selon le livre de l’auteur Nick de Semlyen. « Nous avions un bon scénario, mais nous n’avons trouvé personne pour jouer John McClane. »

Rifkin était conscient des problèmes que traversait l’équipe « Die Hard » et a dit à Gordon: « A prendre ou à laisser. Si vous ne concluez pas l’affaire d’ici vendredi, il ira au Japon et fera des publicités. »

Willis était initialement comme les autres et a transmis le rôle en raison de son engagement dans le hit télévisé « Moonlighting ». Sa co-star, Cybill Shepherd, a annoncé sa grossesse peu de temps après avoir transmis le rôle, ce qui lui a donné une fenêtre de disponibilité de 11 semaines.

« Ils vont se moquer de vous à l’écran », a déclaré Glenn Gordon Caron, le créateur de « Moonlighting », à Willis lorsqu’il a été choisi. « C’est un film de Schwarzenegger. »

Willis a finalement conclu le contrat de 5 millions de dollars et le premier jour du tournage, l’équipe devait s’assurer que l’acteur était « vivant » après avoir tourné la première cascade.

L’acteur a été emmené au dernier étage d’un parking, vêtu uniquement d’un pantalon noir et sa peau recouverte d’une substance ressemblant à un gel.

« C’est pour quoi ça ? Willis a demandé le gel, a écrit de Semlyen. « C’est pour ne pas prendre feu », a répondu un membre de l’équipage.

Willis a sauté directement du parking de cinq étages, atterrissant sur un airbag gonflable.

Alors qu’il atterrissait, des sacs en plastique d’essence ont explosé, ce qui a poussé Willis au bord même de l’airbag. Immédiatement, les membres de l’équipe sur place se sont précipités vers l’acteur, ce qu’il a d’abord pensé être un compliment.

« Quand j’ai atterri, tout le monde est venu vers moi en courant et j’ai pensé qu’ils allaient dire : ‘Super boulot ! Attaboy !' », se souvient Willis. « Et ce qu’ils faisaient, c’était voir si je suis en vie parce que j’ai failli rater le sac. »

L’équipe aurait choisi de filmer la scène plus tôt au cas où quelque chose n’allait pas – ce qu’elle a failli faire – ils auraient le temps de refondre le rôle, selon le livre de de Semlyen.

Willis a ri en sortant de l’airbag, mais sa nouvelle petite amie de l’époque, Demi Moore, n’a pas trouvé la cascade très drôle.

Moore a également raconté l’incident dans un éditorial de 2019 pour The Telegraph. « Je suis allé le voir sur le plateau, ce qui s’est avéré terrifiant », a écrit Moore. « Il a failli mourir en sautant d’un garage de cinq étages, juste pour atteindre l’airbag en dessous lorsqu’il a été soufflé par une explosion scénarisée. (Il en a ri. Je ne l’ai pas fait.) »

Le réalisateur de « Die Hard », John McTiernan, a convenu avec Willis que la cascade n’était pas trop dangereuse.

« Nous n’avons rien fait de dangereux avec Bruce. Il adorait le faire », a déclaré McTiernan. « Les films sont une activité manufacturière, et vous ne blessez pas vos employés, point final. Mais cette nuit-là, il a pu imaginer la situation réelle et a pu vraiment dire: » Putain de merde, c’est f– roi fou! ‘ »

« Die Hard » est devenu le film d’action le plus rentable en 1988 et a marqué le début de la longue et fructueuse carrière de Willis dans le show business.

En mars 2022, il a été annoncé que Willis « s’éloignerait » de sa carrière d’acteur en raison d’un diagnostic d’aphasie. Il a été annoncé plus tard que Willis avait reçu un diagnostic de démence frontotemporale ou FTD.