Bruce Willis semble fatigué lors d’une rare sortie à Brentwood… au milieu de sa bataille contre l’aphasie et la démence

Bruce Willis a fait une rare apparition publique à Brentwood dimanche alors que l’acteur bien-aimé poursuit sa bataille contre l’aphasie et la démence.

La star de Pulp Fiction, 69 ans, a été aperçue sur le siège passager d’un véhicule circulant dans le quartier chic de Los Angeles.

Vêtu d’une veste bleu clair sur une chemise à col rayé, Willis semblait légèrement fatigué alors qu’il regardait par la fenêtre.

Cette observation survient quelques semaines seulement après que sa fille, Rumer, ait partagé une mise à jour de santé positive, rassurant les fans que l’acteur emblématique se porte « très bien ».

L’acteur de Sixième Sens est père de cinq filles : Mabel Ray, 12 ans, et Evelyn, 10 ans, avec sa femme Emma Heming Willis, 46 ans.; et Rumer, 36 ans, Scout, 33 ans, et Tallulah, 30 ans, avec son ex-femme Demi Moore, 61 ans.

Dans la publication d’août, Rumer a partagé une image d’elle tenant la main de son père tout en répondant à une question sur la façon dont l’acteur se porte malgré ses problèmes de santé.

Rumer a dit : « Il est génial. Je l’aime tellement. Merci. »

Cela survient après que Demi a partagé une mise à jour sur la santé de Bruce, révélant qu’il est « dans un endroit stable ».

L’actrice, qui joue dans le prochain film d’horreur corporelle The Substance, est apparue dans un récent épisode de The Drew Barrymore Show.

En réfléchissant à sa relation avec l’acteur de Die Hard, avec qui elle a été mariée de 1987 à 2000, Moore a déclaré : « Compte tenu des circonstances, il est dans une situation stable. »

En mai, Rumer a déclaré sur le Émission d’aujourd’hui que son père allait « bien » et qu’il s’attachait à sa fille d’un an, Louetta, qu’elle partage avec son ex Derek Richard Thomas.

« En fait, j’ai pu le voir juste avant de venir à New York », a-t-elle dit, et « Lou commence juste à marcher un peu, et elle s’est approchée de lui, et c’était si mignon.

« C’est tellement agréable parce que j’ai l’impression que mon père est comme un père de fille, de bout en bout. Cela fait presque ressortir ce genre de relation entre un petit enfant et une fille. Il est si gentil avec elle. »

En mai, Dailymail.com a rapporté que l’acteur luttait contre la maladie incurable depuis le printemps 2022 environ ; Bruce vu en avril 2019

Rumer a déclaré lors de son apparition qu’elle et ses proches avaient parlé du problème de santé de la famille dans l’espoir de sensibiliser d’autres personnes dans une situation similaire.

« Notre vulnérabilité et notre transparence en tant que famille sur ce qu’il traverse pour moi sont si importantes », a-t-elle déclaré, « parce que si cela peut avoir un impact sur une autre famille qui lutte de quelque manière que ce soit contre quelque chose comme ça, ou attirer davantage l’attention sur la maladie dans l’espoir de trouver un remède ou tout ce qui peut être utile à quelqu’un d’autre, je pense que c’est vraiment important. »

En mai, Dailymail.com rapportait que l’acteur luttait contre cette maladie incurable depuis le printemps 2022 environ.

La démence fronto-temporale (FTD) diffère de la maladie d’Alzheimer, un type de démence plus connu. Mais contrairement à la maladie d’Alzheimer, la mémoire n’est pas la première à disparaître.

L’aphasie, une difficulté à parler et à exprimer ses pensées par des mots, est le premier symptôme chez la plupart des personnes. Willis souffre de ce problème depuis deux ans.

La FTD déforme également la personnalité des gens, car elle affecte la région du cerveau responsable de la régulation de l’humeur, provoquant des explosions de violence soudaines, des comportements inappropriés en public, un manque de conscience de soi et de l’anxiété.

Les personnes atteintes de DFT décèdent généralement dans les huit à dix ans suivant le diagnostic. Environ 80 % des patients atteints de DFT qui présentent des changements de comportement décèdent dans les huit ans suivant leur diagnostic.

La fille de Bruce, Tallulah, a déclaré en novembre 2023 dans le Drew Barrymore Show : « Je vois de l’amour quand je suis avec lui, et c’est mon père, et il m’aime.

« Jouer de la musique… et s’asseoir dans cette énergie d’amour, c’est vraiment spécial. »

Demi Moore a exhorté les familles de personnes atteintes de démence à « laisser tomber » la personne qu’elles étaient après le diagnostic de son ex-mari Bruce (photographiée avec sa fille Tallulah)

La fille de Bruce, Tallulah, l’une des trois qu’il partage avec son ex-femme Demi, a déclaré en novembre 2023 dans le Drew Barrymore Show : « Je vois de l’amour quand je suis avec lui, et c’est mon père, et il m’aime ; Rumer, Demi, Bruce, Scout, Emma et Tallulah vus en septembre 2019

Grâce à ses ressources, Willis a accès à des soins médicaux de premier ordre, lui assurant une surveillance continue pour prévenir les chutes ou les infections graves, ainsi qu’un soutien spécialisé d’un neurologue pour suivre l’évolution de son état.

Willis a commencé son parcours à Hollywood à 24 ans avec un rôle dans The First Deadly Sin. Depuis, il a joué dans une grande variété de films, notamment Armageddon, Tears of the Sun, Surrogates et Perfect Stranger.

Originaire d’Allemagne, Willis est apparu dans plus de 117 films et a fait ses débuts à Broadway en 2015, jouant dans l’adaptation de Misery de Stephen King par William Goldman.

Acteur très célèbre, il a reçu un Golden Globe Award, deux Primetime Emmy Awards et deux People’s Choice Awards tout au long de son illustre carrière.