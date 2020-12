Bruce Willis était tout sourire alors qu’il posait pour une rare photo de famille avec sa femme Emma Hemming et leurs deux filles.

Le quatuor est allé assorti dans leur pyjama en tartan rouge alors qu’ils se réunissaient pour une pause festive.

Debout devant leur porte d’entrée décorée avec goût, l’acteur Bruce, âgé de 65 ans, rayonnait vers sa femme Emma, ​​42 ans, alors que leurs adorables filles Evelyn, six ans, et Mabel, huit ans, se tenaient devant eux.

L’observation intervient juste après que les enfants aînés de Bruce, Rumer, 32 ans, Scout, 29 ans, et Tallulah, 26 ans, aient partagé une photo avec leur mère Demi Moore.









Emma a expliqué dans la légende qu’étant donné que Bruce n’avait aucun invité pour Noël, elle a été forcée de mettre la caméra sur une échelle, de régler une minuterie et de croiser les doigts tout en capturant le moment.

«C’est 2020 pour vous», a-t-elle plaisanté.

Le fier papa Bruce a également partagé la même photo sur sa page de médias sociaux et a également tagué son ex Demi et ses trois filles adultes avec elle dans la photo.







« Vous nous manquez les gars », a déclaré Emma dans les réponses.

Bruce et Demi se sont séparés en 2000 après 13 ans de mariage.

Les deux hommes partagent toujours un lien très étroit et se retrouvent souvent dans l’Idaho pour des réunions de famille.

Ils ont également choqué les fans en passant le confinement dans la même maison cette année.

Bruce a choisi de rejoindre Demi et ses filles, laissant sa femme de 11 ans Emma avec leurs filles à des kilomètres de là à Los Angeles.







La famille recomposée a partagé des clichés cutsey avec ses millions de fans sur les réseaux sociaux et semble profiter de la vie tous ensemble dans le vaste ranch.

Donnant la raison de la configuration inhabituelle, la fille de Bruce et Demi, Scout, a déclaré: « Cela a été si drôle parce que pour moi, ils sont comme mes super parents bizarres, mais pour tout le monde, ils sont à ce point différent niveau.

«En fait, c’était vraiment cool. Ma belle-mère était censée venir ici avec mes petites sœurs mais ma sœur cadette, qui est maintenant sur le point d’avoir (6) ans, dans un parc, n’avait jamais entendu parler de pas f ** * ing avec des aiguilles hypodermiques qu’elle a trouvées, alors elle a en fait essayé d’enfoncer sa chaussure avec et lui a poussé le pied. «

«Ma belle-mère devait donc être à Los Angeles pour attendre les résultats de l’avoir emmenée chez le médecin, alors mon père est venu ici et puis le voyage est devenu fou, donc ma belle-mère est restée à LA avec mes petites sœurs», a-t-elle déclaré sur le podcast Dopey.