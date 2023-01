Bruce Willis partage une douce étreinte avec sa fille Tallulah et fait des grimaces amusantes

Bruce Willis et sa fille Tallulah ont été photographiés dans une douce étreinte alors qu’ils posaient pour des photos ludiques que l’actrice de 28 ans a partagées sur Instagram.

L’acteur de 67 ans a été vu enroulant son bras autour de Tallulah et faisant des grimaces à la caméra sur deux des neuf photos qu’elle a publiées jeudi.

“club de théâtre élevé ~~ compétences de vie ~~ je croise les doigts, je mange un légume cette semaine LMAO”, a écrit la star de “Bandits” dans la légende.

Bruce était vêtu avec désinvolture d’un t-shirt blanc, d’un pantalon de survêtement gris et de baskets noires. Tallulah portait une chemise à manches courtes à pois noirs et blancs ornée de roses rouges sur une chemise blanche avec un pantalon gris taille haute et des chaussettes blanches.

Sur les deux photos, la star de “Die Hard” a été vue tenant son bras tendu alors que Tallulah tenait son poignet. Elle a été vue appuyée sa tête contre l’épaule de son père en riant sur la première photo. Le duo père-fille a fait des grimaces dramatiques alors que Tallulah pointait son orteil au deuxième cliché.

Le double lauréat d’un Emmy Award partage Tallulah et ses filles Rumer, 34 ans, et Scout, 31 ans, avec son ex-femme Demi Moore, 60 ans, avec qui il a été marié de 1987 à 2000. Il est également père de filles Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, qu’il partage avec sa femme Emma Heming Willis, 44 ans.

Emma et Bruce partagent une relation étroite avec Moore et ont été mis en quarantaine avec leurs familles, y compris les cinq filles de Willis, pendant la pandémie de COVID-19.

L’acteur est resté largement à l’écart des projecteurs depuis qu’il a été révélé qu’il prenait sa retraite en mars dernier.

Emma, ​​Moore et leurs filles annoncé dans un communiqué commun que Bruce se retirerait du théâtre après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, un trouble qui affecte la capacité d’une personne à exprimer et à comprendre le langage écrit et verbal.

“Nous voulions partager que notre bien-aimé Bruce a été éprouver des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui”, indique le communiqué.

“Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui. Comme Bruce le dit toujours,” Vivez-le “et ensemble, nous prévoyons de fais juste ça.”

Cependant, la star de “The Sixth Sense” a fait des apparitions sur des photos que des membres de sa famille recomposée ont partagées sur les réseaux sociaux. Le 7 décembre, Tallulah a partagé une image dans laquelle elle était photographiée tenant son chien bien-aimé Pilaf tout en étreignant sa mère alors que Bruce regardait le chihuahua.

“La communication par faisceau laser entre Pilaf et Papa est époustouflante”, a écrit Tallulah dans la légende avec des emojis d’un visage souriant couvrant sa bouche et un visage souriant entouré de cœurs.

“J’aime mes parents et ma famille – je le fais, je le fais, je le fais!” elle a ajouté.

Le 13 décembre, Moore partagé une photo de famille dans laquelle elle a été photographiée avec Willis, Emma et leurs enfants.

« Nous sommes une FAMILLE ! Entrer dans l’esprit des Fêtes ! » l’actrice de “Ghost” a écrit dans la légende.