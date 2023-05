Bruce Willis félicité par Arnold Schwarzenegger au milieu d’un diagnostic de démence: « Les héros d’action, ils rechargent »

D’une star d’action à l’autre, Arnold Schwarzenegger reconnaît la résilience de Bruce Willis.

Réfléchissant à sa propre carrière, Schwarzenegger a abordé la trajectoire de Willis, qui a annoncé sa pause d’agir l’année dernière.

« Je pense qu’il est fantastique. Il a toujours été, pendant des années et des années, une énorme, énorme star. Et je pense qu’on se souviendra toujours de lui comme d’une grande, grande star. Et d’un homme gentil », a déclaré l’ancien gouverneur de Californie. dit CinemaBlend.

« Je comprends que dans ses circonstances, en termes de santé, il a dû prendre sa retraite. Mais en général, vous savez, nous ne prenons jamais vraiment de retraite. Les héros d’action, ils rechargent », a-t-il expliqué.

BRUCE WILLIS REJOINT DEMI MOORE, EMMA HEMING ET CINQ FILLES POUR LE PREMIER ANNIVERSAIRE APRÈS LE DIAGNOSTIC DE DÉMENCE

En mars 2022, il a été annoncé que Willis « s’éloignerait » de sa carrière d’acteur en raison d’un diagnostic d’aphasie.

« Les incroyables supporters de Bruce, en tant que famille, nous voulions partager le fait que notre bien-aimé Bruce a eu des problèmes de santé et a récemment reçu un diagnostic d’aphasie, ce qui a un impact sur ses capacités cognitives. À la suite de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui », lit-on à l’époque dans un communiqué de la famille Willis.

En février de cette année, sa famille a révélé que son état s’était transformé en démence frontotemporale .

La relation entre Willis et Schwarzenegger est profonde. Les deux hommes ont participé à l’entreprise Planet Hollywood en 1991, une chaîne de restaurants approuvée et lancée par l’ex-épouse de Willis, Demi Moore. Sylvester Stallone était également impliqué.

Willis a également collaboré avec Schwarzenegger et Stallone pour les deux premiers épisodes de la franchise « The Expendables ».

Avant de rendre public son diagnostic de démence, Stallone a fait le point sur Willis, déclarant au Hollywood Reporter : « Bruce traverse des moments vraiment très difficiles. » Lorsqu’on lui a demandé s’il avait été en contact avec l’homme de 67 ans, il a répondu que Willis « était en quelque sorte au secret. Cela me tue. C’est tellement triste ».

Après que la nouvelle a été annoncée que Willis s’éloignait du métier d’acteur en raison de sa situation physique, Stallone a partagé une série de photos de son ami sur Instagram, écrivant : « Nous revenons de loin, priant pour le meilleur pour vous et votre merveilleuse famille. »

Willis a eu quelques mois mémorables, devenant grand-père pour la première fois en avril. La fille aînée de Willis, Rumer, a accueilli une fille avec son petit ami.

En mars, Willis et sa famille ont célébré le 68e anniversaire des stars de cinéma avec une réunion de famille entraînante et une tarte.