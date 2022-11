Bruce Willis et John Travolta se réunissent ; Les acteurs de “Paradise City” partagent les secrets du tournage

John Travolta et Bruce Willis se sont réunis pour un nouveau film d’action – près de trois décennies après avoir joué dans “Pulp Fiction” en 1994. Leurs jeunes co-vedettes de “Paradise City”, Blake Jenner et Praya Lundberg, n’ont pas pu retenir leur enthousiasme lorsqu’ils ont découvert qu’ils travailleraient avec les légendes du cinéma.

En parlant avec Fox News Digital, Jenner et Lundberg ont révélé qu’ils avaient tous deux grandi en regardant leurs films et les considéraient comme des interprètes. C’était particulièrement excitant pour Lundberg, car c’est son premier film aux États-Unis, et elle ne pouvait pas croire que c’était aux côtés de Willis et Travolta.

“Quel rêve devenu réalité. C’est mon premier film américain, et me voilà en train de prendre mon café sur le plateau, jouant devant deux géants incroyables.” dit Lundberg. “Je viens de Bangkok, je ne viens même pas des États-Unis, ici je me dis : ‘Je vais déménager en Amérique, pour commencer ma carrière, et puis deux ans plus tard, je suis sur un plateau en train de dire, « Bonjour, John, salut, Bruce. Comment allez-vous ? » Ouais, c’est incroyable.”

Jenner était tout aussi excité de travailler avec les acteurs emblématiques, mais rien ne pouvait égaler l’enthousiasme de ses parents. Il a dit qu’au moment où ses parents ont découvert qu’il allait travailler avec eux, sa “mère était juste en train de devenir folle” et leur a demandé s’ils pouvaient venir s’installer et passer du temps avec Willis. Jenner a dû leur dire de le laisser “y aller et se lier d’amitié avec tout le monde d’abord”.

Dans le film, Jenner joue le fils de Willis qui essaie de découvrir ce qui est arrivé à son père après sa disparition et sa mort potentielle. Pendant ce temps, Lundberg joue un détective local aidant Jenner et travaille également à capturer le personnage de Travolta, qui est un patron du crime organisé. Les deux ont profité de chaque instant sur le plateau avec Travolta et Willis.

“J’ai appris en les observant”, a déclaré Lundberg. “John est très conscient de son environnement, lui-même, et c’est presque comme quand il joue, c’est un filet. Ça coule si naturellement, et c’est tellement une présence incroyable d’être là sur le plateau. Il essaie des choses à la volée et juste moi regardez-le, et en le regardant, vous absorbez.”

Jenner a ajouté: “J’ai certainement beaucoup appris d’eux deux parce que, A, j’ai vu une tonne de leurs films comme nous tous, et puis B, c’était juste pour les voir se concentrer. Je suis devenu jaloux, tu sais, ces gars-là peuvent en quelque sorte l’allumer, et avec moi toujours comme un genre de venir et d’apprendre des choses, cela vous donne quelque chose à travailler vers. Je les admirais définitivement tous les deux tout le temps. Leur talent et leur l’éthique de travail à coup sûr.”

Même si Jenner avait hâte de rencontrer Willis et Travolta, il ne voulait pas paraître trop vert – “comme le petit nouveau à l’école” – alors il s’est abstenu de demander des conseils spécifiques. Cependant, il a déclaré à Fox News Digital qu’il était toujours en mesure de nouer une relation avec eux deux.

“Avec Bruce, c’était cool parce que j’ai pu m’enfermer… ce genre de scène père-fils… Donc c’était vraiment agréable de s’enfermer et de ressentir cet amour avec lui”, a déclaré Jenner. “Ensuite (avec) John, j’ai une scène unique et… nous l’avons tournée lors d’un tournage de nuit. Nous avons eu une chance. C’était tout simplement incroyable de le voir jouer en répétition… vous pouvez dire à quel point il se soucie de lui. quand il répète et à quel point il aime jouer. Je pense donc que c’était vraiment cool à voir.

En termes de préparation pour leurs rôles, Lundberg et Jenner avaient des processus différents. Lundberg s’est concentrée sur la recherche d’éléments sur le personnage auquel elle était liée, ainsi que sur l’état d’esprit d’une femme policière.

“J’ai fait de nombreux zooms avec la mère de mon ami qui travaille au NYPD … Et je voulais comprendre, comme quand vous entrez dans une pièce, ce qui vous passe par la tête en premier ? À quoi pense-t-on”, a demandé Lundberg. “Il y a une scène où elle entre et procède à une arrestation dans une situation assez dangereuse. Je veux juste comprendre mentalement, que pense quelqu’un dans cette situation ? Comment réagit-il ?”

Lundberg n’a pas fait de chevauchée dans la vie réelle avec les forces de l’ordre de peur qu’elle ne gêne une véritable urgence, mais elle s’est inspirée d’autres femmes détectives telles qu’Olivia Benson de “Law & Order : Special Victims Unit”, joué par Mariska Hargitay.

“J’aime toujours regarder l’interprétation des autres acteurs de ce qu’ils voient comme un personnage comme celui-ci devrait être, puis avec tout le travail que je fais moi-même et des recherches et des exemples réels, je crée Savannah”, a expliqué Lundberg. “Parfois, il suffit de le laisser aller sur le plateau. (A) un peu de magie se produit lorsque vous n’essayez pas de le rendre trop parfait.”

Pour se préparer à son rôle, Jenner dit qu’il a regardé “certains films qui avaient une ambiance similaire” tout en essayant de se mettre dans l’état d’esprit de son personnage et de devenir ami avec tout le monde sur le plateau.

“Je pense que nous avons eu une bonne semaine de répétitions, et avant cela, j’ai eu mes propres exercices que je fais, comme un exercice de flux de conscience où vous parlez en quelque sorte du point de vue du personnage et vous vous allumez en quelque sorte pour entendre ce qu’ils ont été à travers, puis comme travailler dans les répétitions, parler à tout le monde. Je pense que la principale caractéristique de tout rôle est simplement de se sentir à l’aise avec tout le monde “, a déclaré Jenner.

“En dehors de cela, parce que je n’avais jamais fait d’action et tout ça, vous n’avez qu’à boucler votre ceinture et profiter de la balade. Maintenant, je sais à quoi m’attendre. Si je devais jouer un autre rôle qui nécessiterait autant de mouvements et action et cascades et tout… vous vous préparez en quelque sorte à être préparé, puis vous attachez votre ceinture et faites de votre mieux.

En ce qui concerne les exigences physiques du rôle, Jenner l’a comparé à être dans un camp d’entraînement, admettant avoir mal quand il rentrait du tournage. Lundberg, d’autre part, a déclaré que sa formation en arts martiaux l’avait aidée dans ce domaine, mais qu’il était encore difficile d’obtenir la bonne chorégraphie et de la répéter prise après prise.

“La photographie d’arts martiaux est comme une danse, vraiment un mouvement méditatif très conscient. Chaque coup de pied est pensé pour être cinématographiquement aussi beau et aussi réaliste que possible”, a déclaré Lundberg. “Je fais beaucoup de travail conscient, un travail méditatif, parce que vous devez être pleinement conscient de ce que vous faites afin de faire attention à ne pas blesser qui que ce soit sur le plateau, et à ne pas exercer trop d’énergie que s’ils devait prendre le même coup de pied, vous seriez capable de le faire.”

Jenner, qui a fait ses débuts sur “Glee”, a également déclaré qu’il essayait “de s’imprégner si fort du moment … parce qu’honnêtement, comme, mon premier jour sur” Glee “a l’air d’être hier.”

En ce qui concerne les espoirs de Jenner et Lundberg pour le public lorsqu’ils regardent “Paradise City”, Lundberg veut que les gens repartent complètement divertis par le film, et Jenner espère qu’ils partiront avec un sentiment de gratitude pour leurs proches qui les soutiennent.

“Un film qui a tout ensemble et qui a de l’action”, a déclaré Lundberg. “Il y a de beaux Maui, de nombreux acteurs incroyables, des séquences d’action, l’énergie locale d’Hawaï, l’énergie amoureuse, une histoire d’amour entre Savannah et quelqu’un, je ne dirai pas qui, et c’est juste un film d’action parfait.”

“Appelle tes parents et dis : ‘Hey'”, a déclaré Jenner. “Ne laissez pas trop de temps passer … Il y a beaucoup de moments ici où mon personnage a l’impression d’être seul. Je ne pense pas qu’il s’attend à être accueilli avec l’aide, l’amour et l’attention avec lesquels il est accueilli tout au long de cette Je pense donc que c’est garder un petit cercle de personnes que vous adorez et en qui vous avez confiance parce que ce sont elles qui vous aideront toujours à traverser les choses. C’est définitivement ce que je retiens de regarder le film.

“Paradise City” sort en salles le 11 novembre.