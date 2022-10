Bruce Willis et John Travolta s’affrontent dans la première bande-annonce de leur nouveau film d’action “Paradise City”

Bruce Willis et John Travolta apparaîtront comme des rivaux dans leur nouveau film d’action “Paradise City”.

Dans la bande-annonce du film, qui est sortie mercredi, Willis joue un chasseur de primes qui devient un peu trop vieux pour le travail mais accepte d’assumer la mission extrêmement difficile et dangereuse d’abattre un seigneur du crime à Hawaï, joué par Travolta.

Après que le personnage de Willis soit mort au travail, son fils, joué par Blake Jenner, fait équipe avec l’ancien partenaire de son père, Stephen Dorff, pour se venger de ceux qui, selon eux, ont commis le meurtre. Leur tâche est d’autant plus difficile qu’ils doivent encore composer avec le personnage de Travolta.

C’est la première fois que Travolta et Willis travaillent ensemble depuis leur première association en 1994 pour le classique de Quentin Tarantino “Pulp Fiction”. Travolta a joué un tueur à gages dans le film et Willis a joué un boxeur vieillissant qui a tué le personnage de Travolta. Ils ont joué deux des trois protagonistes du film.

EMMA, LA FEMME DE BRUCE WILLIS, SLAMS LES CRITIQUES POUR LE POSTE DE SENSIBILISATION AU CHAGRIN

Avant cela, les deux ont joué dans le film comique “Look Who’s Talking” et sont devenus de bons amis au fil des ans.

Lorsque Willis a annoncé en mars 2022 qu’il se retirait du métier d’acteur, Travolta a publié une photo de retour d’eux deux sur son Instagram, expliquant à quel point leur amitié signifie pour lui et à quel point il l’aime.

“Bruce et moi sommes devenus de bons amis quand nous avons partagé 2 de nos plus grands succès ensemble, ‘Pulp Fiction’ et ‘Look Who’s Talking'”, a écrit Travolta. “Des années plus tard, il m’a dit : ‘John, je veux juste que tu saches que quand quelque chose de bien t’arrive, j’ai l’impression que ça m’arrive.’ C’est à quel point il est généreux. Je t’aime Bruce. “

En mars 2022, Willis a annoncé qu’il se retirait après avoir reçu un diagnostic d’aphasie, une condition qui affecte la capacité d’une personne à communiquer.

La famille de Willis a annoncé la nouvelle aux fans via une déclaration qu’ils ont tous partagée sur leurs différents comptes de médias sociaux, affirmant qu’en raison de son état de santé, “et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui.” Ils ont dit que c’était “une période vraiment difficile pour (leur) famille” et qu’ils appréciaient “l’amour, la compassion et le soutien continus”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui”, indique le communiqué. “Comme Bruce le dit toujours, ‘Live it up’ et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela.”

La déclaration a été signée par sa femme actuelle Emma, ​​ses filles Rumor, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn et son ex-femme Demi Moore.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Paradise City” devrait sortir le 11 novembre et est le premier des quelques films que Willis a tournés avant d’annoncer sa retraite.