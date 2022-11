Bruce Willis et Emma Heming souhaitent à Demi Moore un joyeux 60e anniversaire – Hollywood Life

Voir la galerie





Bruce Willis n’a que de l’amour pour son ex-femme Demi-Moore. La Mourir dur acteur, 67 ans, et sa femme Emma Heming, 44 ans, a souhaité à Demi un joyeux 60e anniversaire le vendredi 11 novembre avec le plus doux hommage absolu. Bruce et Emma ont chacun brandi un exemplaire des mémoires les plus vendues de Demi, À l’envers, sur une photo publiée sur l’histoire Instagram d’Emma. Emma a également écrit un message à Demi, d’elle et de Bruce, qui disait : “Joyeux anniversaire @demimoore. Nous vous aimons à l’intérieur et à l’extérieur.

Bruce et Demi se sont mariés de 1987 à 2000 et ont trois filles ensemble : Rumer Willis34, Éclaireur Willis31, et Tallulah Willis, 28. Bien que Demi et Bruce aient finalisé la procédure en 2000, le couple est resté rapidement ami et coparental, et a clairement gardé une attention et une appréciation mutuelles même après leur séparation. Ils se sont notamment réunis en mars 2022 pour le 67e anniversaire de Bruce, où ils ont posé ensemble pour une photo adorable, et Demi a jailli qu’elle était “reconnaissante” pour sa famille recomposée avec Bruce.

Demi et Emma sont aux côtés de Bruce depuis que l’acteur légendaire a annoncé son diagnostic d’aphasie, une maladie neurologique qui affecte la capacité à communiquer. Sa déclaration de famille, publiée fin mars, indiquait que le Pulp Fiction le diagnostic de l’acteur a « eu un impact sur ses capacités cognitives ». La déclaration est venue de Demi, Emma et de ses cinq filles, qui comprend également Peut-être10, et Évelyne8 ans, qu’il partage avec Emma.

“A cause de cela et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloigne de la carrière qui a tant compté pour lui”, a ajouté la déclaration de famille. “C’est une période vraiment difficile pour notre famille et nous apprécions beaucoup votre amour, votre compassion et votre soutien continus. Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui.

Depuis l’annonce de la famille, Emma a donné aux fans de Bruce un aperçu de sa retraite. Il a passé du temps à apprendre à faire du patin à roulettes et à faire une randonnée en famille. Dans l’ensemble, Bruce s’est occupé de cette période de transition majeure de sa vie.