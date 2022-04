Bruce Willis embrasse sa fille Rumer sur le front sur une photo touchante partagée par l’actrice

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Rumer Willis se remémore son enfance et son lien étroit avec son père, Bruce Willis.

Jeudi, l’actrice a partagé une photo de retour de son père, aujourd’hui âgé de 67 ans, lui donnant un baiser sur le front lorsqu’elle était une jeune fille.

La star de « Once Upon a Time in Hollywood », 33 ans, a sous-titré le photo« PAP A. »

La douce photo de Rumer survient des semaines après qu’elle s’est rendue sur les réseaux sociaux pour remercier son père de « m’avoir appris à être si bête » après que la famille de l’acteur de « Die Hard » a annoncé qu’il se retirait de sa carrière d’acteur suite à son diagnostic d’aphasie.

L’aphasie est une condition qui entraîne une perte de la capacité de comprendre ou d’exprimer la parole. Dans une annonce partagée sur les réseaux sociaux, la femme de Bruce, Emma Heming Willis, son ex-femme, Demi-Moore et ses cinq enfants, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel et Evelyn ont partagé que la maladie avait eu un impact sur ses capacités cognitives.

« Nous traversons cela en tant qu’unité familiale forte et nous voulions faire venir ses fans parce que nous savons à quel point il compte pour vous, comme vous le faites pour lui », ont-ils déclaré. « Comme Bruce le dit toujours, ‘Live it up’ et ensemble, nous prévoyons de faire exactement cela. »

Il existe de nombreuses causes potentielles d’aphasie. Elle survient souvent après un accident vasculaire cérébral ou une blessure à la tête, mais peut également se développer progressivement en raison d’une tumeur cérébrale à croissance lente ou d’une maladie qui provoque des dommages dégénératifs, comme la maladie d’Alzheimer. Il est traité principalement par l’orthophonie et l’apprentissage des moyens de communication non verbaux.

La famille de Willis n’a pas divulgué la cause de son aphasie. Les représentants de l’acteur ont refusé de commenter.

Rumer n’est pas le seul membre de la famille à avoir partagé des photos du célèbre acteur, qui avait tourné de nombreux films l’année dernière avant l’annonce de son diagnostic.

La femme de la star d' »Armageddon » s’est rendue sur Instagram pour partager quelques photos du couple lors d’une randonnée début avril.

« Maman et papa dans leur habitat préféré », a légendé Heming. Publier avec le hashtag #offthegrid.

La première photo montrait Willis et sa femme se regardant dans les yeux et souriant assis sur un gros tronc d’arbre dans les bois. Dans un autre instantané, Heming, 43 ans, a la tête sur l’une des épaules de Willis.

Scout Willis, fille de Bruce et Moore, a déclaré à ses abonnés sur les réseaux sociaux qu’elle était reconnaissante pour « l’effusion d’amour » que sa famille a reçue depuis qu’ils ont révélé le diagnostic d’aphasie de son père.

« L’exquise effusion d’amour que je ressens en ce moment m’époustoufle », a écrit la trentenaire sur sa story Instagram fin mars.

« Merci à tous d’être venus avec tant de tendresse et d’amour pour mon papa et toute ma famille ! » elle a ajouté.

La nouvelle de Willis, l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood, s’est immédiatement propagée en ligne au fur et à mesure que les fans réagissaient. Sa carrière de quatre décennies a amassé plus de 5 milliards de dollars au box-office dans le monde.

Willis avait travaillé régulièrement et fréquemment. Réputé pour des films comme « Die Hard », « Pulp Fiction » et « The Sixth Sense », Willis a ces dernières années produit des thrillers directement en vidéo. L’année dernière, il a joué dans huit films stupéfiants. La plupart allaient et venaient tranquillement, y compris des titres comme « Cosmic Sin », « Out of Death » et « Deadlock ».

Plus récemment, Willis a joué dans « Gasoline Alley » et « A Day to Die » en février, sortis début mars. Willis a déjà tourné au moins six autres films qui doivent sortir en 2022 et 2023, dont « Die Like Lovers », « Corrective Measures » et « The Wrong Place ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.