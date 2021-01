Bruce Willis s’est exprimé après avoir été photographié dans une pharmacie californienne sans masque facial.

L’acteur de Die Hard, âgé de 65 ans, serait entré et sorti du magasin sans se couvrir le visage, Page Six rapportant qu’il lui avait été demandé de partir en raison de sa transgression.

La légende hollywoodienne a maintenant publié une déclaration dans laquelle il a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur de jugement et a exhorté les gens à porter des masques en public pour aider à arrêter la propagation du coronavirus.

L’acteur a déclaré à People: « C’était une erreur de jugement. »

Il a ajouté: « Soyez en sécurité là-bas tout le monde et continuons à nous masquer. »

Bruce avait provoqué la controverse lorsqu’il avait été arrêté dimanche après avoir quitté une pharmacie de Rite Aid à Los Angeles.

Il portait un foulard autour du cou mais il n’était pas remonté sur son visage et il ne portait pas de masque.







(Image: BACKGRID)



Bruce a fait face à une énorme réaction sur les réseaux sociaux après la publication des photos avec le John Hopkins Coronavirus Resource Center rapportant qu’il y avait eu plus de deux millions de cas de Covid-19 en Californie.

Plus de 930000 d’entre eux se trouvaient dans le comté de Los Angeles, où Bruce a transgressé les directives sur les coronavirus.

Ce fut un rapprochement du passé et du présent de la famille de l’acteur pendant la pandémie, alors qu’il laissait sa femme Emma Heming Willis et ses filles Mabel, huit ans, et Evelyn, cinq ans, à la maison à Los Angeles alors qu’il rejoignait l’ex-épouse Demi Moore.

Il est resté avec Demi et leurs filles Rumer, 32 ans, Scout, 29 ans et Tallulah, 26 ans, chez eux dans l’Idaho.







(Image: BACKGRID)



Au lieu d’être une situation délicate, il semblerait qu’ils soient tous devenus «une seule famille heureuse» et qu’en juin, Emma et les enfants les avaient également rejoints.

Scout a révélé en avril que la raison pour laquelle sa belle-mère et ses demi-sœurs n’avaient pas été avec elles depuis le début était que l’un de ses frères et sœurs avait marché sur une aiguille dans un parc de Los Angeles et avait dû se rendre à l’hôpital.

S’exprimant sur le podcast Dopey, Scout a révélé: « Ma belle-mère devait être à Los Angeles pour attendre les résultats de l’avoir emmenée chez le médecin alors mon père est venu ici et puis le voyage est devenu fou alors ma belle-mère est restée à LA avec mes petites sœurs. «

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.