Bruce Willis a laissé les messages vocaux de Haley Joel Osment après « Sixth Sense »

Haley Joel Osment a rejoint Divertissement hebdomadaire pour réfléchir au 25e anniversaire de « Le Sixième Sens » de M. Night Shyamalan et se souvient avoir reçu des messages vocaux de sa co-vedette Bruce Willis dans les années qui ont suivi la sortie du film d’horreur à succès. Osment n’avait que 10 ans lorsqu’il a joué dans le film, ce qui lui a valu une nomination à l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. « Le Sixième Sens » est le deuxième film le plus rentable de 1999 avec 672 millions de dollars dans le monde.

«J’ai entendu parler de [Bruce] beaucoup après sa sortie au cours des années suivantes. Il laissait des messages vocaux à la maison de temps en temps, juste pour s’enregistrer », a déclaré Osment. «Il appelait à l’improviste, donc parfois c’était juste avant le voyage. Nous sommes allés ensemble deux fois au Japon, si je me souviens bien, pour ouvrir « Sixth Sense » dans différentes villes. Alors il m’appelait avant, et parfois je rentrais de l’école et le répondeur clignotait et c’était lui qui disait : « Hé, Haley Joel. Je dis juste bonjour.’

« Je dois retrouver ces vieilles cassettes de réponses », a-t-il ajouté. «Je sais que nous les avons préservés. Je connais un peu ses filles, mais je ne lui ai pas parlé depuis l’annonce de son état de santé ces dernières années.

La famille de Willis a annoncé en mars 2022 qu’il avait reçu un diagnostic d’aphasie et qu’il prendrait sa retraite d’acteur. Son état a évolué vers une démence frontotemporale. Osment a déclaré que c’était « fantastique » de travailler avec Willis sur « The Sixth Sense » à un si jeune âge.

« J’avais déjà travaillé avec Tom Hanks sur « Forrest Gump » et d’autres acteurs de renom, mais à ce moment-là, j’étais assez vieux pour avoir vu beaucoup de films de Bruce, ce qui ajoutait beaucoup d’enthousiasme au film. Et c’est quelque chose qui dure toute votre carrière, où vous travaillez avec des gens que vous avez aimé regarder dans d’autres domaines. Et cela m’a fait une énorme impression parce que c’était la première célébrité gigantesque avec laquelle je travaillais à un âge où j’étais conscient de sa célébrité.

« Il faisait tout d’une manière tellement cool, il avait un tel charisme, et c’était la personne que l’on voulait sur le plateau, donnant le ton pour le genre de film que nous faisions, parce que les choses tournent généralement autour du numéro 1 sur la liste d’appel, « , a ajouté Osment. « C’était un scénario auquel nous tenions tous tellement et dans lequel nous avons consacré tant d’efforts, et Bruce a ouvert la voie à ce sujet. »

Parce qu’Osment était un grand fan de Willis avant le tournage de « The Sixth Sense », il s’est présenté sur le plateau en s’attendant à ce que l’acteur ressemble davantage à son personnage de « Die Hard ». Le personnage de Willis dans « Sixième sens » était « beaucoup plus sobre et académique », donc regarder Willis affronter une personnalité à l’écran entièrement différente était un cours intensif de jeu d’acteur pour le jeune Osment.

« Une des choses qui en font une performance si cool – vous pouvez sentir tout cela sous la surface, mais c’est ce gars qui vit une vie plutôt serrée et il est retenu et distant », a déclaré Osment. « Donc, ce contraste entre le scintillement que vous pouvez voir dans les yeux de Bruce et ce type plus froid qu’il habite était intéressant. »

