Bruce Willis, 69 ans, « stable », vu du côté passager d’une voiture au milieu de batailles contre l’aphasie et la démence

Un Bruce Willis « stable » a été aperçu samedi sur le siège passager d’une voiture.

L’acteur de « Die Hard » a été photographié en train de prendre l’air avec la fenêtre baissée alors qu’il faisait un tour en voiture à Los Angeles avec un agent de sécurité au milieu de son combat contre l’aphasie et la démence.

Willis, 69 ans, portait un polo rayé avec un col bleu et une casquette noire pour la sortie.

Bruce Willis a été aperçu samedi à Los Angeles au milieu de ses combats contre l’aphasie et la démence. Bruce/Javiles / FOND

L’acteur de « Die Hard » a été photographié assis sur le siège passager d’une voiture aux côtés d’un agent de sécurité. Bruce/Javiles / FOND

Cette observation survient quelques jours seulement après que l’ex-femme de Willis, Demi Moore – avec qui il partage ses filles Rumer, 36 ans, Scout, 33 ans, et Tallulah, 30 ans – a fait le point sur l’état de l’acteur au Festival international du film des Hamptons 2024, où elle a reçu le Career Achievement in Acting Award.

« Vous savez, je l’ai déjà dit. La maladie est ce qu’est la maladie. Et je pense qu’il faut vraiment accepter profondément ce que c’est. Mais pour là où il en est, il est stable », a déclaré Moore, 61 ans, par personne.

« Ce que j’encourage toujours, c’est simplement de les rencontrer là où ils se trouvent. Lorsque vous vous accrochez à ce qui était, je pense que c’est un jeu perdu, mais lorsque vous vous présentez à leur rencontre là où ils se trouvent, il y a une grande beauté et une grande douceur.

Cette sortie intervient quelques jours après que l’ex-femme de Willis, Demi Moore, a fait le point sur l’état de l’acteur, affirmant qu’il était « stable ». @brucewillisbw/Instagram

« La maladie est ce qu’est la maladie. Et je pense qu’il faut vraiment accepter profondément ce que c’est », a déclaré Moore à propos de son ex-mari. scoutlaruewillis/Instagram

L’actrice de « Ghost » a poursuivi en disant qu’elle et sa famille espéraient « partager… tout ce que nous avons, aussi longtemps que nous l’avons » avec l’acteur.

Après avoir annoncé le diagnostic d’aphasie de Willis et sa retraite d’acteur en mars 2022, la famille a révélé en février 2023 que l’état de l’acteur s’était aggravé jusqu’à la démence frontotemporale.

« La DFT est une maladie cruelle dont beaucoup d’entre nous n’ont jamais entendu parler et qui peut frapper n’importe qui. Pour les personnes de moins de 60 ans, la FTD est la forme de démence la plus courante, et comme l’obtention du diagnostic peut prendre des années, la FTD est probablement beaucoup plus répandue que nous le pensons », a déclaré la famille dans une déclaration écrite.

La famille a révélé le diagnostic de démence frontotemporale de Willis en février 2023, près d’un an après qu’il ait pris sa retraite en raison de son diagnostic d’aphasie. Tallulah Willis/Instagram

« À mesure que l’état de Bruce évolue, nous espérons que toute l’attention des médias pourra se concentrer sur la mise en lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche », a déclaré la famille dans un communiqué à l’époque. Tallulah Willis / Instagram

Le communiqué poursuit : « Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement contre la maladie, une réalité que nous espérons pouvoir changer dans les années à venir. À mesure que l’état de Bruce évolue, nous espérons que toute l’attention des médias pourra se concentrer sur la mise en lumière de cette maladie qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche.

Plus tôt ce mois-ci, la fille de la star de « Pulp Fiction », Tallulah, a fait le point sur la façon dont elle faisait face à l’état de santé de son père dans une publication sur Instagram.

« Hé, j’aime tellement ce gars et ressentir des sentiments est une chose difficile, mais je suis tellement reconnaissante de les laisser couler à travers moi maintenant au lieu de m’en déconnecter! » Tallulah a sous-titré un carrousel de photos qui comprenait quelques clichés de retour.

Willis est maintenant marié à Emma Hemming, avec qui il partage les filles Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans.