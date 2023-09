Bruce Springsteen reporte toutes les dates de sa tournée 2023 à l’année prochaine en raison de la guérison de l’ulcère gastroduodénal

La tournée 2023 de Bruce Springsteen et du E Street Band sera reportée à 2024, sur avis médical.

Le patron, qui a célébré la semaine dernière son 74e anniversaire, se remet progressivement d’un ulcère gastroduodénal, selon un communiqué publié sur ses réseaux sociaux officiels. « Par beaucoup de prudence », le reste de la tournée de cette année a été repoussé à l’année prochaine.

Plus tôt ce mois-ci, Springsteen a annoncé qu’il reporterait toutes ses dates de septembre 2023 pendant qu’il était traité pour des symptômes liés à la maladie, qui provoque la formation d’ulcères dans l’estomac ou l’intestin grêle pouvant provoquer des brûlures d’estomac, des nausées et des douleurs à l’estomac.

Les spectacles récemment reportés comprennent des dates canadiennes à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal.

Les concerts reprogrammés seront annoncés cette semaine et auront lieu dans les salles d’origine.

(1/5) Bruce Springsteen a continué à se remettre régulièrement de son ulcère gastroduodénal au cours des dernières semaines et poursuivra son traitement jusqu’à la fin de l’année sur l’avis de son médecin. pic.twitter.com/rMgZZsKcfo —@springsteen

Springsteen se dit « en voie de guérison »

L’ulcère gastroduodénal peut être dangereux, entraînant des saignements et des situations d’urgence telles qu’une perforation de l’ulcère dans l’estomac.

Le traitement typique utilise des médicaments courants appelés inhibiteurs de la pompe à protons, tels que le Prilosec, qui peuvent aider à guérir les ulcères en quatre à six semaines. Les personnes traitées « se rétablissent complètement de l’ulcère gastroduodénal », a déclaré le Dr Lawrence Kosinski de l’American Gastroenterological Association à l’Associated Press.

« Merci à tous mes amis et fans pour vos bons vœux, vos encouragements et votre soutien », a déclaré Springsteen dans un bref communiqué. « Je vais mieux et j’ai hâte de vous revoir l’année prochaine. »

La nouvelle de la maladie de Springsteen est apparue pour la première fois en mai de cette année, lorsqu’il a reporté trois dates.

La tournée 2023 de Springsteen, sa première en six ans, a débuté le 1er février à Tampa, en Floride, devant 20 000 fans qui ont pour la plupart assisté au spectacle de 28 chansons comprenant des incontournables comme Né pour courir, Jour de gloire, Rosalita, Terre promise et Ruelles.