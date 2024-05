Bruce Springsteen reporte ses concerts sous la direction d’un médecin

Bruce Springsteen

Mike Coppola/Getty Images

Bruce Springsteen et le E Street Band ont reporté trois prochains concerts à Prague et Milan, « sous la direction d’un médecin », Springsteen annoncé dimanche sur Instagram.

Cette décision intervient après que le musicien emblématique a dû reporter un concert prévu à Marseille samedi « en raison de problèmes vocaux ».

Aujourd’hui, « des examens et des consultations plus approfondis ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas jouer pendant les 10 prochains jours », a écrit Springsteen sur Instagram.

Les concerts concernés sont le spectacle du mardi 28 mai à l’aéroport Letnany de Prague et les spectacles du samedi 1er juin et du lundi 3 juin au stade San Siro de Milan. De nouvelles dates pour les deux spectacles « seront annoncées sous peu », a déclaré Springsteen.

Springsteen, selon le message, « récupère confortablement », avec la reprise de la tournée européenne le 12 juin à Madrid.

L’automne dernier, Springsteen et le E Street Band ont dû reporter toutes leurs dates de tournée 2023 à l’année suivante en raison de l’ulcère gastroduodénal de Springsteen, pour lequel il avait suivi un traitement et se remettait de l’année dernière.

À l’époque, Springsteen avait déclaré à ses fans : « Merci à tous mes amis et fans pour vos bons vœux, vos encouragements et votre soutien. Je vais mieux et j’ai hâte de vous revoir l’année prochaine.

Avant cela, Springsteen avait reporté et annulé plusieurs dates en raison de problèmes de santé.