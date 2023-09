Bruce Springsteen reporte ses concerts en raison d’un problème de santé

Bruce Springsteen a annoncé que tous les concerts de septembre 2023 avaient été reportés car il souffre de symptômes d’ulcère gastroduodénal.

« Ici, sur E Street, nous avons le cœur brisé de devoir reporter ces spectacles », a déclaré Springsteen dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux mercredi.

« Tout d’abord, mes excuses à nos fabuleux fans de Philly que nous avons manqués il y a quelques semaines. Nous reviendrons pour reprendre ces concerts et plus encore. Merci pour votre compréhension et votre soutien. Nous nous sommes bien amusés lors de nos concerts aux États-Unis. et nous attendons avec impatience d’autres bons moments. »

« Nous reviendrons bientôt. L’amour et que Dieu vous bénisse tous, Bruce. »

Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.