Bruce Springsteen reporte quatre émissions sur ordre du médecin

Rob DeMartin

Bruce Springsteen et le E Street Band devront s’absenter un peu de la route en raison des problèmes vocaux de la star.

Springsteen a reporté son spectacle du samedi 25 mai à l’Orange Vélodrome de Marseille, France. Il a également repoussé les spectacles prévus à Prague (28 mai) et à Milan (1er et 3 juin).

« En raison de problèmes vocaux et sous surveillance médicale, le concert de Bruce Springsteen et du E Street Band ce soir à l’Orange Vélodrome de Marseille a été reporté à une date ultérieure », a indiqué Springsteen sur les réseaux sociaux samedi. « Nous vous remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés de la nouvelle date très prochainement. Les billets de spectacle seront valables pour la nouvelle date et, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être remboursés au point d’achat.

Springsteen, 74 ans, a reporté plusieurs spectacles l’année dernière en raison d’un ulcère gastroduodénal. Les 24 spectacles reportés ont été reportés et des dates supplémentaires dans des stades en Europe et deux spectacles aux États-Unis ont été ajoutées.

La force de la voix de Springsteen pose problème depuis la reprise de la tournée du E Street Band le 19 mars.