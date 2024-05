Bruce Springsteen reporte quatre concerts européens en raison de problèmes vocaux

Bruce Springsteen a reporté au moins quatre concerts de la tournée européenne du E Street Band – y compris le concert d’hier soir à Marseille, en France – en raison de problèmes vocaux.

Le rockeur devait se produire samedi à l’Orange Vélodrome de Marseille, mais le concert a été reporté à la dernière minute à cause des problèmes vocaux. citant « les directives du médecin ». Cependant, « des examens et des consultations plus approfondis ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas jouer pendant les dix prochains jours », ont indiqué dimanche les comptes officiels de Springsteen sur les réseaux sociaux.

En plus du concert à Marseille, les concerts concernés incluent un concert le 28 mai à Prague et deux dates, les 1er et 3 juin, au stade San Siro de Milan. Après les concerts de Milan, Springsteen et le E Street Band ont eu une pause d’une semaine entre les concerts, ce qui, espérons-le, donnera au chanteur suffisamment de temps pour récupérer jusqu’à la reprise de la tournée le 12 juin à Madrid.

« De nouvelles dates pour ces spectacles seront annoncées prochainement », poursuit le communiqué. « Ceux qui souhaitent un remboursement pourront l’obtenir dans leur point d’achat d’origine. Bruce récupère confortablement et lui et le E Street Band ont hâte de reprendre leur tournée européenne des stades, qui connaît un grand succès, le 12 juin à Madrid, dans le magnifique Civitas Metropolitan.

Cela a été une route difficile depuis que Springsteen et le E Street Band ont commencé leur tournée en février 2023, Covid écartant les membres du groupe des performances dès le début. En septembre 2023, la randonnée s’est complètement arrêtée et tous les spectacles restants ont été reportés à 2024 alors que Springsteen luttait contre l’ulcère gastroduodénal. Cependant, l’étape 2024 s’est déroulée sans incident ni problème jusqu’au report de cette semaine en raison de « problèmes vocaux ».