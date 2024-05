Bruce Springsteen reporte deux autres émissions sous la « direction d’un médecin »

Suite au report de leur concert à Marseille samedi, Bruce Springsteen et le E Street Band reportent deux concerts supplémentaires sous « direction médicale », car le chanteur continue de souffrir de « problèmes vocaux ». La tournée européenne du groupe dans les stades devrait reprendre le 12 juin à Madrid, en Espagne.

« Suite au report d’hier à Marseille en raison de problèmes vocaux, des examens et des consultations plus approfondis ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas se produire pendant les dix prochains jours », indique un communiqué publié sur les réseaux sociaux du groupe. « Dans cette optique, des reports supplémentaires sont nécessaires pour l’aéroport Letnany de Prague (initialement prévu le 28 mai) et le stade San Siro de Milan (initialement prévu les 1er et 3 juin). De nouvelles dates de ces spectacles seront annoncées prochainement. Ceux qui souhaitent un remboursement pourront l’obtenir dans leur point d’achat d’origine.

« Bruce récupère confortablement et lui et le E Street Band ont hâte de reprendre leur tournée européenne des stades, qui connaît un grand succès, le 12 juin à Madrid, dans le magnifique Civitas Metropolitan. »

En septembre dernier, Springsteen a reporté plusieurs dates de la tournée nord-américaine du groupe en raison d’un ulcère gastroduodénal, et bien qu’il ait terminé ces dates plus tôt cette année, il a eu des problèmes de voix. Lors de son apparition aux Ivor Awards à Londres la semaine dernière, il a souligné ces problèmes, mais les a imputés au fait qu’il avait joué un spectacle en plein air par un « temps infernal » dans la ville de Sunderland, dans le nord de la Grande-Bretagne, la nuit précédente, et les a pris à la légère.

Malgré ses problèmes de santé, Springsteen et le groupe ont été en pleine forme pendant la tournée, qui présente une setlist légèrement modifiée par rapport aux dates de l’année dernière. Springsteen a déclaré sur SiriusXM en mars : « Il y aura certaines choses de la tournée de l’année dernière qui perdureront ; certains de mes thèmes fondamentaux de la mortalité et de la vie et ces choses-là, vous savez, je vais rester en place… (Mais) je pense que je vais me déplacer beaucoup plus dans les autres parties de l’ensemble, donc il y aura une sélection de chansons beaucoup plus large est en cours. Nous le considérons donc comme si c’était un peu l’ancienne tournée, mais nous le considérons comme une nouvelle tournée.