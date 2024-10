Bruce Springsteen réfléchit à la « pression » de l’industrie après la mort prématurée de Liam Payne

Bruce Springsteen a partagé ses réflexions sur les « pressions énormes » qu’Hollywood exerce sur les jeunes à la suite de la mort prématurée du chanteur Liam Payne en Argentine.

Payne, qui faisait partie des One Direction, est mort mercredi du troisième étage de l’hôtel CasaSur à Buenos Aires.

S’adressant au Télégraphe, Bruce a déclaré : « Ce n’est pas une chose inhabituelle dans mon entreprise. »

«C’est une chose normale. C’est un business qui exerce une pression énorme sur les jeunes. Les jeunes n’ont pas encore la capacité ou le moi intérieur nécessaires pour se protéger de beaucoup de choses qui accompagnent le succès et la célébrité.»

« Ils se perdent donc dans de nombreuses choses difficiles et souvent douloureuses… qu’il s’agisse de drogues ou d’alcool pour soulager une partie de cette pression. »

En 2021, Liam Payne a parlé ouvertement de sa lutte contre le stress d’être célèbre. Il a dit à Stephen Bartlett le Journal d’un PDG Podcast : « J’avais peur de savoir jusqu’où mon fond allait se trouver. Où est le fond pour moi ? Et vous ne l’auriez jamais vu. Je suis très doué pour le cacher.

« Je ne sais même pas si j’ai déjà réussi. Je peux soit faire ce choix maintenant et choisir mon dernier moment comme mon plus bas, soit atteindre un tout nouveau plus bas.

Pendant ce temps, la vie de Bruce Springsteen sera au centre d’un prochain biopic Délivre-moi de nulle part avec Jeremey Allen White.