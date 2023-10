Bruce Springsteen partage l’énormité de sa douleur depuis le report de sa tournée

Bruce Springsteen en dit plus sur son état de santé brutal qui l’a contraint à s’abstenir de se produire et à reporter ses dates de concert restantes en 2023.

« Salutations, salutations, salutations, de la part de votre rock star préférée avec un mal de ventre », a partagé un Springsteen animé avec les auditeurs de son émission SiriusXM E Street Radio, « From My Home to Yours ».

En septembre, Springsteen a commencé un traitement contre l’ulcère gastroduodénal, familièrement décrit comme une brûlure à l’estomac. La clinique Mayo définit les ulcères gastroduodénaux comme « des plaies ouvertes qui se développent sur la paroi interne de votre estomac et dans la partie supérieure de votre intestin grêle ».

BRUCE SPRINGSTEEN ANNULE TOUTES LES DATES RESTANTES DE CONCERT 2023 EN RAISON DE MALADIE

Bien que l’épisode n’ait pas été consacré à sa santé, Springsteen a reconnu ses fans et leur soutien.

« Permettez-moi de prendre un moment et de remercier mes fans touchés par nos concerts reportés pour leur compréhension », a-t-il déclaré, selon le magazine People. « Je suis profondément désolé mais ce truc de ventre, malgré ma capacité à en rire, a été un monstre et continue malheureusement à ébranler mon monde intérieur. »

Des problèmes sont survenus pour le Boss en août, lorsqu’il a annulé de manière inattendue deux de ses concerts à Philadelphie. À l’époque, son équipe n’avait pas révélé de quel type de maladie souffrait Springsteen, mais seulement que les spectacles seraient reportés. Tous les spectacles de septembre seront ensuite reportés.

Le 27 septembre, Springsteen a annoncé qu’il ne jouerait pas pour le reste de l’année.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, son équipe a déclaré : « Bruce Springsteen a continué à se remettre régulièrement de son ulcère gastroduodénal au cours des dernières semaines et poursuivra son traitement jusqu’à la fin de l’année sur les conseils de son médecin. Avec beaucoup de prudence, toutes les dates de tournée restantes en 2023 pour Bruce Springsteen et The E Street Band seront reportées à 2024. »

L’interprète de « Born in the USA » avait déclaré à l’époque : « Merci à tous mes amis et fans pour vos bons voeux, vos encouragements et votre soutien. Je suis en voie de guérison et j’ai hâte de vous voir l’année prochaine. »

Les dates de tournée ont déjà été reportées, les premières dates ayant lieu en mars.