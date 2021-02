Bruce Springsteen: le gouvernement abandonne les accusations de DWI contre le musicien, qui plaide coupable de simplement boire dans le parc

« J’ai eu deux petits plans de Tequila », a déclaré Springsteen lors d’une comparution virtuelle devant la Cour fédérale du New Jersey.

« Les preuves que nous avons examinées indiquent qu’après l’arrestation de l’accusé, il s’est soumis à un alcootest au poste de garde forestier, et son taux d’alcoolémie était de 0,02, ce qui, comme le tribunal le sait, est bien en dessous de la limite légale de 0,08 », a déclaré Baker. .

Notant que l’interdiction des boissons alcoolisées à Sandy Hook avait deux ans et notant le casier judiciaire par ailleurs vierge de Springsteen, le juge Anthony Mautone a condamné The Boss à payer une amende de 500 $ plus 40 $ de frais de justice.

Alors que Springsteen a souvent chanté sur la conduite de «machines suicides» sur le New Jersey Turnpike, se vantant d’avoir «son carburateur, bébé, nettoyé et vérifié – avec ses lignes soufflées, elle court comme un turboréacteur», et a chanté d’être «jailli» des cages sur l’autoroute 9 – roues chromées, carburant injecté et franchissement de la ligne « , a remarqué Mautone sur le dossier de conduite impeccable du chanteur. « J’ai devant moi le résumé du conducteur de cet accusé, remontant à 1973 », a déclaré Mautone. « Il y a trois violations dans l’abstrait. En fait, deux d’entre elles ne sont même pas des violations et la troisième concerne l’utilisation d’un appareil portable. Rarement vous verriez le résumé d’un conducteur aussi dépourvu de toute entrée comme je l’ai vu auparavant. moi, M. Springsteen. « Springsteen a été arrêté à Gateway National Recreation Area le 14 novembre et accusé de CFA, de conduite imprudente et de consommation d’alcool dans une zone fermée, selon un porte-parole du National Park Service. Cette nuit-là, a déclaré une source proche du chanteur plus tôt ce mois-ci, Springsteen a pris une photo d’alcool avec des fans dans le parc après avoir pris une photo avec eux. La source a ajouté que Springsteen est connu pour prendre des photos avec des fans. «C’est typique de Bruce», a déclaré la source. Un officier a déclaré avoir observé Springsteen « consommer un verre de tequila Patron, puis monter sur sa moto et démarrer le moteur », selon une déclaration de cause probable obtenue par CNN. Springsteen a déclaré à l’officier qu’il avait consommé deux doses de tequila au cours des 20 minutes précédentes, selon la déclaration de cause probable. « SPRINGSTEEN sentait fortement l’alcool se dégager de sa personne et avait les yeux vitreux », a déclaré l’officier dans le communiqué, ajoutant qu’il « se balançait visiblement d’avant en arrière pendant que j’observais ses yeux. » Springsteen, selon l’officier, a fait 45 pas pendant le «test de marche et de virage» au lieu du 18 indiqué. Avant le dépistage, l’officier a déclaré qu’il s’était approché de Springsteen et lui avait informé que l’alcool était interdit dans le parc et a demandé si Springsteen partait, auquel « il a confirmé qu’il allait sortir du parc en voiture », indique le communiqué.

Ray Sanchez, Christina Carrega, Konstantin Toropin et Kristina Sgueglia de CNN ont contribué à ce rapport.