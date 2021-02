Bruce Springsteen fait face à une accusation de conduite en état d’ébriété dans le New Jersey.

Springsteen a été arrêté le 14 novembre dans une partie de la Gateway National Recreation Area sur la côte du New Jersey, a confirmé mercredi un porte-parole du National Park Service.

Le parc est situé sur une péninsule étroite entourée de plages, avec vue sur une baie de New York. Il est à environ 15 miles au nord d’Asbury Park, où Springsteen a fait ses débuts en tant que musicien et chef de groupe et qui a ensuite été rendu célèbre avec son premier album, « Greetings from Asbury Park, NJ » Springsteen vit à Colts Neck, à environ 12 miles de la lieu de l’arrestation.

Springsteen a reçu des citations pour conduite sous l’influence, conduite imprudente et consommation d’alcool dans une zone fermée. Le porte-parole a déclaré que Springsteen était coopératif.

Un message a été laissé demandant un commentaire avec le publiciste de Springsteen.

La nouvelle de l’arrestation est venue à la suite de deux apparitions très médiatisées de Springsteen. Le 20 janvier, Springsteen a joué dans le cadre de l’inauguration du président Joe Biden, en chantant « Land of Hope and Dreams » devant le Lincoln Memorial. Lors du Super Bowl de dimanche, il est apparu dans une publicité Jeep filmée au Kansas, exhortant les gens à trouver un terrain d’entente.

Jeep a publié une déclaration disant qu’il « serait inapproprié pour nous de commenter les détails d’un sujet que nous n’avons lu que sur et que nous ne pouvons pas étayer. » Mais la société a déclaré: « Il est également juste que nous suspendions notre publicité Big Game jusqu’à ce que les faits réels puissent être établis. »

L’arrestation a été signalée pour la première fois par TMZ.com.