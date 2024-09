Bruce Springsteen et E Street exposeront leurs œuvres à Sea Hear Now

E Street mène au pop-up Gallery Transparent Clinch ce week-end au Sea Hear Now à Asbury Park.

Des œuvres de Bruce Springsteen, Max Weinberg, Jake Clemons avec Danny Clinch, Jay Weinberg, Anthony Almonte, le manager des débuts de Springsteen, Carl « Tinker » West, et le technicien guitare de Springsteen, Kevin Buell, avec le luthier guitare David Petillo, seront exposées dans la tente éphémère de la Transparent Clinch Gallery, située à Bradley Park pendant le festival Sea Hear Now, qui aura lieu le samedi 14 septembre et le dimanche 15 septembre à Asbury Park.

Springsteen avait déjà exposé six photographies au festival en 2022. Cinq des six photos semblent avoir été prises lors d’un événement Race of Gentlemen à Jersey Shore, où les participants font la course de voitures et de motos anciennes sur la plage. Springsteen a assisté à l’édition 2017 à Wildwood.

Springsteen, qui n’a pas assisté au Sea Hear Now 2022, a également dévoilé un autoportrait photographique lors du festival.

Jay Weinberg, qui a remplacé son père Max à l’occasion, est un artiste visuel quand il n’est pas derrière la batterie. Il sera présent au pop-up à 15h15 dimanche « avec des reproductions d’art uniques et décorées à la main de mes peintures », a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux.

Jay joue actuellement de la batterie pour Suicidal Tendencies.

Parmi les autres musiciens et personnalités dont les œuvres seront exposées, citons :

Robert « Kool » Bell de Kool and the Gang

Les membres de Gaslight Anthem Brian Fallon et Benny Horowitz, avec Stephanie Horowitz ; Alex Levine et Alex Rosamilia ; et le claviériste du groupe Bryan Haring, avec sa femme et célèbre technicienne de concert de la ville, Alexa Haring.

Noah Kahan et Brenna Nolan

Chris Robinson des Black Crowes, avec Camille Robinson

Trey Anastasio avec Clinch

David Shaw, le revivaliste

Grace Potter

Ryan Miller et Brian Rosenworcel de Guster

Jake Cochran de Illiterate Light

Joe P

Rachel Ana Dobken et Mark Masefield

Joie Oladokum

Nic Kubley de Passafire

Max Connery et James Waltz de Sonic Blume

Jake Brownstein et Dani Battat d’Eggy

Michael Rutter et Ryan Rutter de Sunshine Spazz.

Toutes les œuvres d’art de la tente sont à vendre, une partie des ventes étant reversée directement à des associations caritatives locales, selon le festival. La tente comprend une petite scène où des performances impromptues ont lieu pendant le festival.

Bruce Springsteen et le E Street Band seront en tête d’affiche dimanche sur la plage nord d’Asbury Park. L’auteur-compositeur-interprète de « Hurt Somebody », Noah Kahan, sera en tête d’affiche samedi.

Le Gaslight Anthem, le Trey Anastasio Band, les Black Crowes, Norah Jones, 311, les Revivalists, Kool & The Gang, les Hives et bien d’autres joueront pendant deux jours sur les trois scènes du festival sur la plage nord et à Bradley Park.

Les billets sont déjà épuisés, mais certains sont disponibles sur le marché secondaire à partir de 220 $ pour le samedi et 330 $ pour le dimanche. Visitez le site Web du festival festivalseahearnow.com pour plus d’informations.

Chris Jordan, originaire de Jersey Shore, couvre les divertissements et les reportages pour USA Today Network New Jersey. Contactez-le à [email protected]