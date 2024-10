Bruce Springsteen est honnête sur le fait d’élever des enfants

En élevant ses enfants, Bruce Springsteen a déclaré qu’il limitait leur exposition à la renommée.

Lors d’un entretien avec Les tempsle lauréat d’un Grammy a déclaré : « Quand ils étaient petits, s’ils m’entendaient à la radio, ils diraient : ‘Bruce Springsteen !’ C’était leur façon de séparer leur père de ce personnage abstrait qui semblait aussi faire partie de leur vie.

Il a poursuivi : « Souvent, nous ne les y avons tout simplement pas exposés », notant : « Ils sont venus plusieurs fois à des concerts avant de retourner dans leur chambre pour jouer à des jeux vidéo, et n’en savaient pas grand-chose au-delà. ce qu’ils ont pu lire. »

Il a également déclaré que leurs enfants « voulaient amener leurs amis » à leurs spectacles à mesure qu’ils grandissaient, mais qu’ils étaient toujours capables de « choisir leur propre vie », d’avoir « leur propre travail » et de trouver « leurs propres partenaires et familles » plus tard. vie, « le tout à bonne distance de l’étrangeté de mon métier ».

Depuis 1991, Bruce est marié à Patti Scialfa. Le couple partage trois enfants.