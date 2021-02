Bruce Springsteen échappe aux accusations de conduite mais condamné à une amende pour avoir bu deux verres de tequila dans un parc | Actualités Ents & Arts

Les accusations de conduite en état d’ébriété contre Bruce Springsteen ont été abandonnées – mais le rockeur a été condamné à une amende pour avoir bu «deux petits coups de tequila» dans un parc.

Springsteen était arrêté le 14 novembre dans le Gateway National Recreation Area sur la côte du New Jersey.

Le chanteur – qui a joué pour Inauguration du président Joe Biden le mois dernier – a reçu des citations pour conduite sous l’influence, conduite imprudente et consommation d’alcool dans une zone fermée.

Springsteen était l’une des stars de la célébration de l’inauguration de Joe Biden le mois dernier. Pic: AP



Cependant, l’avocat adjoint américain Adam Baker a déclaré lors d’une audience vidéo mercredi que le gouvernement abandonnait les accusations de conduite comme SpringsteenLe taux d’alcoolémie était si bas qu’il ne les justifiait pas.

Springsteen avait initialement plaidé non coupable des trois chefs d’accusation, mais a admis qu’il savait qu’il était illégal de consommer de l’alcool à Sandy Hook – une péninsule de l’océan Atlantique avec vue sur les toits de New York.

Il fait partie de la zone de loisirs nationale Gateway du National Park Service, où la consommation d’alcool est interdite.

«J’ai eu deux petites doses de tequila», a-t-il dit en réponse aux questions.

Il a été condamné à une amende de 500 $ (355 £) et condamné à 40 $ (28 £) de frais juridiques, avant de dire au tribunal: « Je pense que je peux payer cela immédiatement, votre honneur. »

L’avocat de la star a déclaré dans un communiqué: « M. Springsteen est satisfait du résultat de la comparution d’aujourd’hui.

« Le procureur n’a pas été en mesure de fournir les preuves et les faits nécessaires en ce qui concerne l’accusation de conduite sous l’influence (DUI) et de conduite imprudente et, par conséquent, a rejeté ces deux accusations. »