Bruce Springsteen brise le silence sur Jeremy Allen White qui le joue dans le prochain biopic

Bruce Springsteen a rompu son silence sur Jeremy Allen White qui le jouerait dans le prochain biopic, Deliver Me From Nowhere.

La star de Bear, 33 ans, assumera le rôle de The Boss dans l’adaptation cinématographique du livre du même nom de Warren Zanes en 2023, qui raconte la réalisation de l’album Nebraska de Springsteen en 1982.

Springsteen, 75 ans, a pesé sur le projet, racontant Pierre roulante dans une interview conjointe avec Zach Bryan : « J’ai vu les scripts et j’ai parlé au réalisateur. Ils sont juste en train de tout mettre en place, donc je n’ai pas grand chose à dire à ce sujet, mais je suis ravi que cela se produise.

« Ce sera une histoire intéressante… et le scénario est vraiment bon. Je me sens bien dans l’ensemble du projet.

La star de Succession, Jeremy Strong, a signé pour incarner le manager de Springsteen, Jon Landau, dans le film.

Le sixième album studio de Springsteen est considéré par beaucoup comme son plus brut et son plus personnel, traitant de sa dépression et de son ascension vers la célébrité mondiale.

Nebraska est né par hasard dans la chambre d’une maison louée dans le New Jersey pendant que Springsteen et le E Street Band tournaient Born in the USA.

Les sessions d’avril 1982 seraient connues sous le nom de « Electric Nebraska Sessions », bien qu’elles ne soient pas utilisées pour composer les chansons du Nebraska.

Springsteen et Landau ont décidé que 10 des chansons ne pouvaient pas être reproduites avec le groupe et étaient plus puissantes dans la version démo brute, qui est finalement devenue l’album Nebraska de 1982.

Bien qu’il n’ait pas eu autant de succès commercial que ses précédents succès Born to Run et son double album The River, Nebraska est toujours considéré comme l’un des albums les plus importants de Springsteen dans sa bibliothèque emblématique.

L’album a été classé n°150 sur l’édition 2020 de Rolling Stone de sa liste des 500 plus grands albums de tous les temps.

Les Electric Nebraska Sessions se révéleraient très importantes, puisque huit de ces chansons seraient incluses sur l’album à succès de Springsteen de 1984, Born in the USA, y compris la chanson titre, Glory Days et Working On the Highway.

Quant à Landau, il a commencé sa carrière en tant que critique musical, affirmant dans un article de 1974 que Springsteen était « l’avenir du rock and roll ».

Springsteen et Landau avaient initialement prévu d’utiliser ces enregistrements comme démos, les emmenant en studio pour travailler avec le E Street Band.

Il a commencé à travailler avec Springsteen peu de temps après et a été crédité en tant que producteur sur plusieurs de ses albums studio, à commencer par Born to Run en 1975.

Deliver Me From Nowhere débutera la production cet automne, avec Scott Cooper (Crazy Heart) réalisant à partir de son propre scénario adapté.

Du scénariste/réalisateur Scott Cooper, le film marque le premier projet majeur du producteur Scott Stuber depuis qu’il a quitté la présidence de Netflix Films.