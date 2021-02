Bruce Springsteen a été arrêté pour conduite en état d’ébriété à la Gateway National Recreation Area du New Jersey en novembre 2020.

L’icône du rock de 71 ans, qui a récemment fait une apparition dans une publicité du Super Bowl, a été réservée pour « conduite imprudente et consommation d’alcool dans une zone fermée ».

Un représentant du National Park Service (NPS) a confirmé au Mirror que l’artiste Dancing In the Dark avait été arrêté le 14 novembre 2020 dans son État d’origine, le New Jersey.

Bruce a reçu trois citations à l’époque pour conduite imprudente, conduite en état d’ébriété et consommation d’alcool dans un endroit fermé.

« Springsteen a coopéré tout au long du processus », a confirmé Brenda Ling du NPS au Mirror.







(Image: Getty Images pour HBO)



Un représentant de Bruce ainsi que des forces de l’ordre du New Jersey ont également été contactés par The Mirror pour commentaires.

Selon TMZ, Bruce devrait avoir son audience au tribunal dans les semaines à venir après son arrestation.

La publication a également souligné que Bruce n’avait pas de DWI antérieur au dossier.

La nouvelle de l’arrestation de Bruce est venue peu de temps après que la légende du rock soit apparue dans une publicité du Super Bowl pour Jeep.







(Image: Getty Images)



Dans le clip, diffusé lors de l’événement de dimanche, la star de Born In The USA s’est réchauffée alors qu’il traversait le Kansas pendant la publicité de deux minutes.

Au cours de la publicité, Bruce délivre un message dans lequel il exhorte à l’unité à travers les États-Unis.

« Ce n’est un secret pour personne que le milieu a été un endroit difficile à atteindre ces derniers temps, entre le rouge et le bleu, le serviteur et le citoyen, la liberté et la peur », dit Bruce dans le clip.









Il a ajouté plus tard: « Nous devons simplement nous rappeler que le sol sur lequel nous nous trouvons est un terrain d’entente. Nous pouvons donc y arriver. Nous pouvons atteindre le sommet de la montagne, à travers le désert et nous traverserons cette fracture. »

«Notre lumière a toujours trouvé son chemin à travers les ténèbres et il y a de l’espoir sur la route, en avant.

La vidéo se termine également par un message qui disait: «Aux États-Unis d’Amérique».

