Bruce Springsteen approuve, Tim Walz et Emhoff applaudissent

Une tonne de célébrités ont soutenu Kamala Harris (dont Taylor Swift notamment) depuis le début de sa candidature à POTUS. L’un des derniers en date n’est autre que The Boss lui-même, Bruce Springsteen. Springsteen a partagé son soutien dans une vidéo Instagram : « En sachant parfaitement que mon opinion n’est pas plus importante que celle de mes concitoyens… Je soutiens Kamala Harris pour la présidence et Tim Walz pour la vice-présidence. » Maintenant, Doug Emhoff – le mari de Kamala, si vous n’êtes pas au courant – a grandi dans le New Jersey, alors bien sûr, il n’a pas tardé à réagir dans les commentaires. Mais le meilleur, c’est que la première chose qu’il a faite a été de taguer Tim Walz. Lorsque Tim a réussi à accéder à Instagram et à voir la vidéo, le papa du Midwest en lui est immédiatement apparu : Discutons de tout ce qui concerne les élections de 2024 Tim a également laissé un commentaire remerciant Bruce et partageant qu’il est un fan de longue date (à cause bien sûr, quel père du Midwest n’a pas son âge ?). Bien sûr, il y a des (anciens ?) fans de Springsteen dans les commentaires qui expriment leur déception… Mais d’autres fans soulignent qu’une écoute rapide des paroles de The Boss communiquerait assez clairement son approbation. D’autres célébrités sont intervenues pour soutenir le message de Bruce, comme Kevin Bacon… Et Rosie O’Donnell, pour n’en nommer que quelques-uns. Quoi qu’il en soit, tout cela n’est que la preuve que tout le monde aime Bruce Springsteen.

