Bruce Springsteen annule toutes les dates de concert restantes en 2023 pour cause de maladie

Bruce Springsteen annule toutes les dates restantes de sa tournée 2023 en raison d’un ulcère gastroduodénal.

Une déclaration partagée sur son Instagram dit : « Bruce Springsteen a continué à se remettre régulièrement de son ulcère gastroduodénal au cours des dernières semaines et poursuivra son traitement jusqu’à la fin de l’année sur l’avis de son médecin. »

Il poursuit : « Dans cet esprit, et par grande prudence, toutes les dates de tournée restantes en 2023 pour Bruce Springsteen et The E Street Band seront reportées à 2024. »

La déclaration se terminait par une citation de Springsteen qui disait : « Merci à tous mes amis et fans pour vos bons vœux, vos encouragements et votre soutien. Je suis en voie de guérison et j’ai hâte de vous voir l’année prochaine. »

BRUCE SPRINGSTEEN REPORTE LES CONCERTS CAR IL TRAITE PAR UN ÉTAT MÉDICAL

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Les représentants de Springsteen n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La nouvelle déclaration promet aux fans que les dates reportées seront annoncées la semaine prochaine, avec des billets reportés toujours valables et des remboursements disponibles pour ceux qui ne peuvent pas y assister.

L’auteur-compositeur-interprète de « Born to Run » était en tournée depuis le 1er février de cette année, sa première grande tournée en six ans, et a dû faire face à plusieurs obstacles sur la route en raison de problèmes de santé.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La tournée a débuté à Tampa, en Floride, et un mois plus tard, en mars, Springsteen a dû reporter plusieurs concerts.

Puis, en avril, Springsteen et sa femme ont contracté le COVID, mais cela s’est produit pendant une pause entre la première étape de la tournée américaine et ses dates en Europe, donc rien n’a été reporté.

En août, Springsteen a brusquement annulé deux concerts en raison d’une maladie (à l’époque) non divulguée, quelques heures avant de monter sur scène.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Steven Van Zandt, membre du E Street Band, a posté un message de soutien à propos des reports, disant : « Pas besoin d’être anxieux ou effrayé. Rien de grave. Juste une situation temporaire. Nous serons tous de retour en force très bientôt. »

Un mois plus tard, l’auteur-compositeur-interprète de « Dancing in the Dark » a annoncé sur les réseaux sociaux que toutes ses dates de septembre avaient été reportées en raison d’un ulcère gastroduodénal.

UTILISATEURS DE L’APPLICATION CLIQUEZ ICI

Les ulcères gastroduodénaux se développent à l’intérieur de l’estomac ou de l’intestin grêle, selon la clinique Mayo. Le symptôme le plus courant est la douleur à l’estomac.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans une déclaration sur Instagram, Springsteen s’est excusé auprès de ses fans en écrivant : « Merci pour votre compréhension et votre soutien. Nous nous sommes bien amusés lors de nos concerts aux États-Unis et nous attendons avec impatience d’autres bons moments. Nous reviendrons bientôt. . L’amour et que Dieu vous bénisse tous, Bruce. »

Emily Trainhaim et Lauryn Overhultz de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.