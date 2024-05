Bruce Springsteen annule ses émissions européennes pour des « problèmes vocaux »

Le Boss a de nouveau été mis à l’écart.

Bruce Springsteen a reporté au moins quatre concerts de la tournée européenne du E Street Band cette semaine en raison de « problèmes vocaux » – quelques mois seulement après avoir annulé des dates aux États-Unis alors qu’il luttait contre un ulcère gastroduodénal.

« Sous la direction d’un médecin, le concert de Bruce Springsteen et du E Street Band ce soir à l’Orange Vélodrome de Marseille a été reporté à une date ultérieure », a déclaré le légendaire rockeur. annoncé samedijuste avant le début prévu du spectacle.

Bruce Springsteen a reporté au moins quatre concerts de la tournée européenne du E Street Band cette semaine en raison de « problèmes vocaux ». Redferns

« Nous vous remercions de votre compréhension et vous tiendrons informés de la nouvelle date très prochainement. Les billets de spectacle seront valables pour la nouvelle date et, pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être remboursés au point d’achat.

Cependant, dimanche, « des examens et des consultations plus approfondis ont conduit les médecins à déterminer que Bruce ne devrait pas jouer pendant les dix prochains jours », selon un communiqué de Springsteen, 74 ans. partagé sur les réseaux sociaux.

Le spectacle de mardi à l’aéroport Letnany de Prague et deux spectacles au stade San Siro de Milan les 1er et 3 juin ont également été reportés.

« Bruce récupère confortablement, et lui et le E Street Band ont hâte de reprendre leur tournée européenne des stades, extrêmement réussie, le 12 juin à Madrid, dans le magnifique Civitas Metropolitan », ajoute le communiqué.

Les problèmes vocaux de Springsteen surviennent deux mois seulement après que le chanteur de « Glory Days » ait repris la partie américaine de sa tournée après avoir annulé toutes les dates en septembre, lorsqu’il a révélé qu’il avait reçu un diagnostic d’ulcère gastroduodénal.

Springsteen se produit au Nowlan Park le 12 mai 2024, à Kilkenny, en Irlande. Getty Images

Springsteen (à gauche) et le guitariste et chanteur Steven Van Zandt du E Street Band se produisent en direct sur scène au Chase Center le 31 mars 2024 à San Francisco, Californie. Getty Images

Le rockeur – connu pour ses concerts marathons d’une durée pouvant aller jusqu’à trois heures – craignait que la maladie n’affecte sa voix.

« Quand j’avais des problèmes d’estomac, l’un des gros problèmes était que je ne pouvais pas chanter », a déclaré Springsteen en mars sur « E Street Radio With Jim Rotolo » de SiriusXM.

«Avant, les gens me disaient: ‘Oh non, ça va disparaître et tout ira bien.’ [But] tu te dis : « Hé, est-ce que je vais chanter encore ? » », a admis le chanteur de « Born to Run ». « Et vous savez, c’est l’une des choses que j’aime faire le mieux, le plus, et pour le moment, je ne peux pas le faire. »

Springsteen a déclaré qu’il avait fallu un certain temps aux médecins pour dire qu’il serait capable de se remettre de la crise de santé.

« Au début, personne ne disait vraiment ça, ce qui me rendait nerveux, tu sais ? Et à la fin de la journée, j’ai trouvé d’excellents médecins, et ils m’ont redressé, et je ne peux rien faire d’autre que de les remercier tous.