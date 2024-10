Bruce Springsteen à propos du grave cancer du sang de sa femme Patti Scialfa : « fatiguant »

Elle gère ça comme une patronne.

Bruce Springsteen a partagé une mise à jour sur la santé de sa femme Patti Scialfa dans la bande-annonce du prochain spécial ABC News, « Bruce Springsteen : Coulisses et ruelles.»

La légende du rock, 75 ans, a révélé comment se portait Scialfa 71, après avoir révélé sa bataille contre le cancer en septembre.

« Elle va bien », a déclaré Springsteen.

Springsteen et Patti Scialfa lors de la 81e cérémonie des Golden Globe Awards qui s’est tenue à l’hôtel Beverly Hilton le 7 janvier 2024. Golden Globes 2024 via Getty Images

Springsteen (à gauche) dans la bande-annonce du prochain spécial ABC. Actualités ABC

Scialfa et Springsteen dans un selfie Instagram. Instagram/@officialrumbledoll

Dans l’autre documentaire de Springsteen, « Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band », créé en septembre, elle a révélé qu’elle luttait contre le myélome multiple, une forme de cancer du sang, depuis 2018.

La guitariste a expliqué que ses problèmes de santé sont la raison pour laquelle elle a pris du recul par rapport à elle et au E Street Band de Springsteen.

« Les tournées sont devenues un défi pour moi », a déclaré Scialfa dans le document. « Cela affecte mon système immunitaire, donc je dois juste faire attention à ce que je choisis de faire et où je choisis d’aller. »

Nils Lofgren (de gauche à droite), Scialfa, Springsteen, Steven Van Zandt, Max Weinberg et Garry W. Tallent se produisent en direct lors d’un concert à l’Olympiastadion le 19 juin 2016 à Berlin. Redferns

Scialfa est membre du E Street Band depuis 1984. Elle s’est mariée avec Springsteen en 1991. Le couple a trois enfants adultes, Evan, 34 ans, Jessica, 32 ans et Sam, 30 ans.

Leur fils Sam a accueilli sa fille, Lily, en juillet 2022, faisant d’eux grands-parents.

Lors d’une apparition en novembre 2022 dans « The Graham Norton Show », Springsteen a déclaré que ses enfants n’avaient « aucun intérêt » pour la partie musicale de sa vie. Mais cela ne le dérangeait pas, car « comme je le dis toujours, ils n’ont pas besoin d’un héros, ils ont besoin d’un père ».

Springsteen et Scialfa avec E Street Band en 1984. FilImage

Evan Springsteen (de gauche à droite), Bruce Springsteen, Patti Scialfa, Sam Springsteen et Jessica Springsteen assistent à la 72e édition des Tony Awards au Radio City Music Hall le 10 juin 2018. Getty Images pour Tony Awards Pro

Concernant le cancer de sa femme, « Nous l’avons détecté tôt, ce qui était important », a ajouté Springsteen dans la nouvelle bande-annonce de son émission spéciale ABC.

Le rockeur de « Born in the USA » a poursuivi : « C’est une maladie difficile. C’est très fatiguant. Elle n’avait pas joué dans le groupe depuis longtemps, et je pense que les gens ne savaient pas pourquoi. ‘Où est Patti ?’

Dans la bande-annonce, la rock star lauréate d’un Grammy et animateur d’ABC News, George Stephanopoulos, a visité la salle de concert Stone Pony à Asbury Park, dans le New Jersey, où le couple s’est rencontré.

Springsteen et Scialfa se produiront en 2024. FilImage

Scialfa et Springsteen aux Golden Globe Awards en 2024. CBS via Getty Images

Scialfa a reçu un diagnostic de cancer du sang lors de la résidence de concert « Springsteen on Broadway ».

À l’époque, la native du New Jersey avait déclaré qu’elle était absente pendant la majeure partie de la tournée actuelle du E Street Band, qui a débuté en février 2023 et se termine en juillet 2025, pour se concentrer sur sa santé.

L’émission spéciale sera diffusée le 20 octobre à 22 h HNE sur ABC et sera diffusée le lendemain sur Hulu.