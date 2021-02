Bruce Springsteen fait face à des problèmes juridiques après avoir été arrêté pour DWI et conduite imprudente dans son État d’origine, le New Jersey, à la fin de l’année dernière, a-t-il été révélé.

Des responsables du National Park Service (NPS) ont confirmé à DailyMail.com que le chanteur de Thunder Road, 71 ans, avait été arrêté à la Gateway National Recreation Area à Sandy Hook, New Jersey, le 14 novembre 2020.

Springsteen a été accusé de conduite en état d’ébriété, de conduite imprudente et de consommation d’alcool dans un endroit fermé.

La légende du rock a été « coopérative tout au long du processus », a déclaré la porte-parole du NPS, Brenda Ling. Aucun autre détail n’a encore été publié.

Selon TMZ, il s’agit de la première arrestation connue de Springsteen pour DWI. Il doit comparaître devant le tribunal dans les semaines à venir, a rapporté le média.

Le publiciste de Springsteen n’a pas encore renvoyé de demande de commentaire sur DailyMail.com.

La nouvelle de son arrestation fait suite à une première différente pour l’artiste, après avoir joué dans sa toute première publicité dans une publicité du Super Bowl pour Jeep dimanche.

L’annonce de deux minutes mettait en vedette Springsteen traversant le Liban, au Kansas, près du centre géographique du pays, et prêchant des appels à l’unité.

« Ce n’est un secret pour personne que le milieu a été un endroit difficile à atteindre ces derniers temps, entre le rouge et le bleu, le serviteur et le citoyen, la liberté et la peur », entonne Springsteen dans la publicité, ajoutant « nous avons besoin du milieu.

«La peur n’a jamais été le meilleur de qui nous sommes», poursuit le patron. «Nous devons simplement nous rappeler que le sol sur lequel nous nous trouvons est un terrain d’entente. Nous pouvons donc y arriver. Nous pouvons atteindre le sommet de la montagne, à travers le désert. . . et nous franchirons ce fossé.

L’annonce se termine ensuite par une dédicace: «Aux États-Unis d’Amérique».

Plus tôt ce mois-ci, Springsteen a également joué à l’inauguration de Joe Biden avec une interprétation de « Land of Hope and Dreams » au Lincoln Memorial.

Springsteen a ouvert l’événement Celebrating America de la soirée, organisé par Tom Hanks.