Bruce Springsteen à Broadway livre gros lors de la soirée d’ouverture: Review

Les temps, et le spectacle, ils changent.

Il s’est passé beaucoup de choses depuis que Bruce Springsteen et Patti Scialfa ont interprété pour la dernière fois le tube « Springsteen on Broadway » sur scène en décembre 2018. Une pandémie mondiale, un calcul national sur la race, une insurrection ratée du Capitole américain et l’une des stars du spectacle a été arrêté, pour n’en nommer que quelques-uns.

Samedi, Springsteen et Scialfa ont présenté une reprise énergique, poignante et réfléchie de « Springsteen on Broadway » au St. James Theatre, avec de nouveaux dialogues et de nouvelles chansons également.

« American Skin (41 Shots) », écrit à l’origine sur la mort par balle en 1999 d’Amadou Diallo, un immigrant non armé de 23 ans originaire de Guinée par quatre policiers en civil de la ville de New York, a été ajouté à l’émission. Sa performance a invoqué la mort en mai 2020 de George Floyd aux mains de quatre officiers à Minneapolis.

« Nous vivons une époque troublée et troublante », a déclaré Springsteen avant « American Skin ». « Je ne crois pas avoir vu un autre moment, certainement pas de mon vivant, où la survie de la démocratie elle-même, pas seulement qui va diriger le spectacle pendant les quatre prochaines années, mais la survie de la démocratie elle-même, est profondément menacé. »

Les manifestants qui manifestaient devant le théâtre contre l’exigence de vaccins du spectacle ont contribué à un moment collectif à la limite. Environ trois douzaines de manifestants anti-vaccins vocaux ont exprimé leur mécontentement à l’idée que l’émission ne placerait que des fans qui ont été vaccinés contre le nouveau coronavirus.

« J’ai peur pour nous », a déclaré Springsteen. «Je comprends ces gens dans la rue. C’est effrayant, des moments effrayants remplis de confusion.

Un groupe d’anti-vaccins a également protesté dimanche dernier contre le spectacle des Foo Fighters au Madison Square Garden. L’émission avait une exigence de vaccin similaire pour les fans.

Heureusement pour Springsteen, sa propre arrestation est maintenant de la nourriture pour l’un des moments les plus drôles de la série.

« J’ai été menotté et jeté en prison – cela a pris du temps », a déclaré Springsteen dans sa première déclaration publique sur l’arrestation. « Ce n’était pas facile. Je ne me suis pas réveillé un matin pour monter sur ma moto et dire : « Je pense que je vais conduire en prison. «

Le patron a été arrêté après avoir pris une photo de tequila Patrón sur la plage de Sandy Hook dans le New Jersey, puis est monté sur sa moto Triumph en novembre 2020. Les accusations de conduite en état d’ébriété et de conduite imprudente contre lui ont été abandonnées car il a été révélé que sa teneur en alcool dans le sang était de 0,02 , bien en deçà du seuil de 0,08 du New Jersey indiquant une intoxication. Springsteen, qui vit à Colts Neck, dans le New Jersey, a plaidé coupable d’avoir consommé de l’alcool dans une zone fermée.

« Mon cas était les États-Unis d’Amérique contre Bruce Springsteen », a déclaré Springsteen. « C’est toujours réconfortant à entendre – la nation entière est alignée contre vous. »

Springsteen a livré ce nouveau segment non loin de l’endroit où le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, était assis au salon.

« Ma ville natale, le New Jersey », a déclaré Springsteen. « Ils m’aiment là-bas. »

Springsteen a également parlé de la bataille de sa mère contre la maladie d’Alzheimer dans l’un des moments les plus émouvants de la nuit.

« Elle ne peut pas parler. Elle ne supporte pas, mais quand elle me voit, il y a un sourire et il y a toujours un baiser et il y a un son qu’elle fait et je sais que cela signifie que je t’aime », a déclaré Springsteen dans un nouveau dialogue sur sa mère, Adele Springsteen. « Quand j’ai mis Glenn Miller, elle commence à bouger sur sa chaise, me demandant de la prendre dans mes bras une fois de plus et de danser. Je l AIME. »

Springsteen a élargi le spectre de la mise en scène. Les moments drôles sont plus drôles et les moments sentimentaux sont plus sentimentaux. A tel point que le Boss a semblé essuyer des larmes à plusieurs reprises pendant le show.

« Je suis heureux de refaire ce spectacle cet été parce que je rends visite à mon père tous les soirs où je suis ici », a déclaré Springsteen à propos de son défunt père, considéré à la fois comme son héros et son ennemi dans la pièce. « C’est une belle chose. »

Springsteen chante mieux que jamais. Ses roucoulements Roy Orbison-ian à la fin de « Thunder Road » étaient impressionnants. L’équipe de Springsteen et Scialfa pour « Fire », un nouvel ajout à la série a également été un régal.

Leur chimie de cohabitation COVID était pleinement exposée.

« Springsteen on Broadway », qui doit se dérouler jusqu’au 4 septembre, est le premier spectacle à pleine capacité à Broadway depuis sa fermeture en raison de l’épidémie de coronavirus en mars 2019. En plus de Murphy, le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg, musicien Jack Antonoff, le manager de Springsteen Jon Landau et le petit Steven Van Zandt étaient également présents.

L’arrivée de Van Zandt a été saluée par les acclamations du public et il s’est incliné. Le gouverneur Murphy est allé dire bonjour.

Ils ont ensuite pris place pour le grand spectacle et Springsteen et Scialfa ont livré.

Springsteen sur la setlist de Broadway

« Grandir »

« Ma ville natale »

« La maison de mon père »

« Le souhait »

« Route du tonnerre »

« La terre promise »

« Né aux Etats-Unis »

« Gèlement de la dixième avenue »

« Plus fort que le reste » (avec Patti Scialfa)

« Feu » (avec Patti Scialfa)

« Peau américaine (41 coups) »

« La montée »

« Dansant dans le noir »

« Terre d’espoir et de rêves »

« Je te verrai dans mes rêves »

Chris Jordan, originaire de Jersey Shore, couvre le divertissement et les fonctionnalités du réseau USA Today Network New Jersey. Contactez-le à @chrisfhjordan; cjordan@app.com.