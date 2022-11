Bruce Lee est peut-être mort d’avoir bu trop d’eau, selon une nouvelle étude

Cela fait près de 50 ans que Bruce Lee est décédé subitement le 20 juillet 1973 à Hong Kong – et maintenant de nouvelles recherches affirment que l’icône des arts martiaux est morte d’avoir bu trop d’eau.

L’étude, menée par un groupe de spécialistes du rein en Espagne, a été publiée dans l’édition de décembre 2022 du Clinical Kidney Journal. Ils ont allégué que la mort de la star de cinéma avait été causée par “l’incapacité de son rein à excréter l’excès d’eau”.

Les autorités ont initialement décidé que la cause du décès était un œdème cérébral ou un gonflement du cerveau. Cependant, les auteurs ont affirmé que l’homme de 32 ans possédait “de multiples facteurs de risque d’hyponatrémie”, ce qui signifie une concentration de sodium anormalement faible dans le sang. Ils ont cité “l’apport hydrique chronique” de Lee, ainsi que la consommation de marijuana, qui augmente la soif.

Ils ont également souligné des facteurs potentiels qui auraient pu interférer avec la fonction rénale de la star décédée, notamment la consommation d’alcool et des antécédents de blessures à l’organe.

Les chercheurs ont noté que l’utilisation par Lee de médicaments sur ordonnance aurait également pu jouer un rôle dans les fonctions de ses reins. Lee aurait utilisé du méprobamate et de l’aspirine, des médicaments contre l’anxiété et la douleur.

“Nous émettons l’hypothèse que Bruce Lee est mort d’une forme spécifique de dysfonctionnement rénal : l’incapacité d’excréter suffisamment d’eau pour maintenir l’homéostasie de l’eau”, lit-on dans l’article. “Cela peut entraîner une hyponatrémie, un œdème cérébral et la mort en quelques heures si la consommation excessive d’eau ne correspond pas à l’excrétion d’eau dans l’urine.”

“Étant donné que l’hyponatrémie est fréquente, comme on en trouve chez jusqu’à 40 % des personnes hospitalisées et peut entraîner la mort par ingestion excessive d’eau, même chez les jeunes en bonne santé, il est nécessaire de diffuser plus largement le concept selon lequel une consommation excessive d’eau peut tuer “, a-t-il conclu.

La fille de Lee, Shannon Lee, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital. Son fils, l’acteur Brandon Lee, est décédé en 1993 à l’âge de 28 ans.

Au fil des ans, la mort de Lee a suscité de nombreuses théories du complot. Certains fans pensaient qu’il avait peut-être été assassiné par des gangsters, tandis que d’autres ont insisté sur le fait qu’il était la cible d’une malédiction. Ses derniers jours ont été revisités dans un livre de 2018 intitulé “Bruce Lee: A Life”, qui a émis l’hypothèse qu’il est décédé d’un coup de chaleur.

“La clé pour comprendre la mort de Bruce Lee est qu’il s’est effondré 10 semaines auparavant et qu’il a failli mourir de la même chose”, a déclaré l’auteur Matthew Polly à Fox News Digital à l’époque.

“Le 10 mai 1973, il est entré dans une petite salle de doublage par l’un des jours les plus chauds du mois”, a expliqué Polly. “Ils ont éteint le climatiseur pour éviter de gâcher la bande sonore. Il a immédiatement surchauffé et a eu des vertiges. Il a quitté la pièce et s’est encore effondré au sol. Il s’est relevé et quand il est entré dans la pièce chauffée, il s’est encore effondré et a commencé violemment convulsions. Ils l’ont emmené à l’hôpital et les médecins ont soupçonné que son cerveau était enflé… Et ainsi, le premier effondrement ressemblait exactement à un coup de chaleur.

La veuve de Lee, Linda Lee Cadwell, a déclaré au Los Angeles Times en 1998 que la mort de Lee avait été causée par un gonflement du cerveau dû à une hypersensibilité causée par un ingrédient trouvé dans Equagesic. Cependant, Polly a insisté sur le fait que les derniers instants de Lee lors d’une vague de chaleur ardente à Hong Kong imitaient davantage les symptômes qu’il avait ressentis auparavant.

“A l’époque, il y avait des dizaines et des dizaines de rumeurs – qu’il avait été empoisonné, que des ninjas l’avaient attrapé, que quelqu’un l’avait touché à mort”, a déclaré Polly. “Il n’y a aucune preuve d’une dissimulation. Ma conclusion est un coup de chaleur… C’est un tueur très courant de jeunes hommes sportifs.”

Polly a affirmé que quelques mois avant le premier incident, Lee s’était fait enlever chirurgicalement les glandes sudoripares de ses aisselles.

“Il ne pensait pas qu’ils avaient l’air bien à l’écran”, a déclaré Polly. “C’était son boulot de bien paraître à l’écran. [But] cela aurait rendu plus difficile pour lui de dissiper la chaleur.”

L’étude actuelle n’a pas révélé que les températures étaient anormalement élevées le jour de la mort de Lee. Il a affirmé que même si Lee n’avait pas consommé une énorme quantité d’eau, ses reins ne pouvaient pas gérer des quantités normales de liquides à ce moment-là.