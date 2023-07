Bruce Lee célébré à Hong Kong, exactement 50 ans après sa mort

Les fans de la légende des arts martiaux Bruce Lee, qui a brisé les stéréotypes sur les hommes asiatiques dans les films, se sont réunis à Hong Kong cette semaine pour commémorer la mort de leur idole il y a un demi-siècle, se souvenant de son héritage et de sa philosophie de vie sur la persévérance.

Lee, qui est né à San Francisco mais a grandi dans le centre financier asiatique, était célèbre pour son talent en arts martiaux et sa lutte contre les représentations racistes des Asiatiques sur grands et petits écrans dans les années 1960 et 1970. Il est mort au sommet de sa gloire en raison d’une réaction allergique aux analgésiques à l’âge de 32 ans.

Le 50e anniversaire de la mort de Lee jeudi a attiré les fans vers des expositions à Hong Kong sur sa vie et sa carrière. Ils ont également déposé des fleurs devant sa statue sur l’Avenue des Stars, une attraction touristique inspirée du Hollywood Walk of Fame sur la rive de Kowloon dans le port de Victoria.

Sur cette photo prise mardi, une femme pousse un chariot avec des boîtes en carton devant une peinture murale de Lee à Hong Kong. (Bertha Wang/AFP/Getty Images)

Un musée géré par le gouvernement a organisé un camp pour que les étudiants découvrent l’héritage de Lee en les initiant au Jeet Kune Do, le style d’arts martiaux que Lee a inventé et pratiqué. Le musée a également projeté ses films.

De nombreux partisans de Lee ont déclaré que sa philosophie les avait inspirés depuis qu’ils étaient jeunes, même si beaucoup n’ont entendu parler de lui et de ses œuvres qu’après sa mort.

Sophie Uekawa, une traductrice, a déclaré qu’elle avait d’abord été attirée par le corps musclé de Lee et ses mouvements fluides à la télévision. Mais elle a ensuite été impressionnée par ses paroles, notamment sur la façon dont les circonstances malheureuses finissent par passer. Quand Uekawa a été victime d’intimidation par des camarades de classe à l’école secondaire, les citations de Lee l’ont aidée à endurer des sentiments d’impuissance.

« On peut dire qu’il est mon sauveur », a déclaré Uekawa.

Lee a commencé sa carrière en tant qu’enfant acteur dans les années 1940 et a commencé à apprendre le kung-fu chinois à l’âge de 13 ans. Il est retourné aux États-Unis en 1959 et a étudié la philosophie à l’Université de Washington.

La superstar s’est battue avec acharnement contre les stéréotypes racistes dans l’industrie américaine du divertissement où les hommes asiatiques étaient souvent dépeints comme des serviteurs, des travailleurs non qualifiés ou des génies maléfiques à Hollywood.

Le chef du fan club espère que davantage de fans plus jeunes émergeront

Lee est finalement retourné à Hong Kong et a fait des tubes comme Le grand patron et Poing de fureur. Son dernier film, Entrez le dragon, est sorti six jours après sa mort et est devenu son film le plus populaire. Il a été l’un des premiers acteurs asiatiques à atteindre la célébrité hollywoodienne et a attisé un engouement pour le kung-fu qui a balayé le monde.

Jeudi, W Wong, le président d’un fan club de Bruce Lee à Hong Kong, a été touché de voir des fans de différents pays, dont la Grande-Bretagne et la Corée, se rassembler devant la statue de Lee pour lui rendre hommage.

Un visiteur prend une photo de la figure de cire de Lee au musée de cire Madame Tussauds à Hong Kong mardi. L’acteur et praticien a inspiré une adoption dans la pratique des arts martiaux à travers le monde. (Bertha Wang/AFP/Getty Images)

Mais Wong a déclaré que la démographie du club créé il y a près de trois décennies change à mesure que les membres vieillissent et qu’il ne compte qu’un seul membre dans la vingtaine.

« Nous rencontrons des problèmes pour transmettre notre travail », a déclaré Wong, bien que le groupe compte encore quelque 600 membres.

Un instructeur d’un institut d’arts martiaux du district jordanien de Hong Kong a déclaré que plus de la moitié des étudiants de Jeet Kune Do du studio étaient venus apprendre le style d’arts martiaux grâce à Lee.

Le professeur Ricky Fong a déclaré que l’adaptabilité est importante dans le Jeet Kune Do et dans la vie, et a souligné l’un des dictons les plus célèbres de Lee : « Sois de l’eau, mon ami ». L’expression a été fréquemment utilisée par les manifestants du mouvement pro-démocratie de Hong Kong en 2019 pour décrire leur stratégie de guérilla consistant à se déplacer de manière fluide dans la ville.

L’un des étudiants de Fong, Adrian Li, a déclaré qu’il admirait les compétences et la philosophie des arts martiaux de Lee. Il a dit que l’empressement de Lee à continuer d’apprendre l’a profondément influencé.

« Ne pas être limité par quoi que ce soit. On peut apprendre beaucoup », a-t-il déclaré.