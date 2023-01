Bruce, le voilà: Les Canucks en difficulté congédient l’entraîneur-chef Boudreau, embauchent Tocchet

Après des semaines de spéculation, les Canucks de Vancouver en difficulté ont congédié l’entraîneur-chef Bruce Boudreau.

Les Canucks ont annoncé cette décision dimanche, affirmant dans un communiqué que l’entraîneur vétéran de la LNH, âgé de 68 ans, a été remplacé par Rick Tocchet, ancien entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay et des Coyotes de l’Arizona.

“Rick Tocchet apporte une richesse de connaissances à cette équipe à la fois du point de vue de l’entraîneur et du joueur”, a déclaré le directeur général Partik Allvin dans un communiqué. «Il a plus de deux décennies d’expérience en tant qu’entraîneur, guidant des équipes de styles variés. En tant que joueur, il a fait preuve d’un haut niveau de caractère, de courage et d’intensité, tout en enregistrant des chiffres offensifs impressionnants.

L’entraîneur adjoint Trent Cull a également été licencié.

L’équipe a ajouté Adam Foote comme entraîneur adjoint et Sergei Gonchar comme entraîneur de développement défensif.

« Les deux individus ont connu de longues et fructueuses carrières en tant que défenseurs de la LNH et ensemble, ils offrent un large éventail d’expertise des deux côtés de la rondelle », a déclaré Allvin.

“Tocchet, Foote et Gonchar apportent tous un pedigree de championnat à l’organisation et nous sommes impatients de les accueillir à Vancouver.”

Les changements surviennent après que les Oilers d’Edmonton ont infligé à Vancouver une défaite de 4-2 samedi, marquant la troisième défaite consécutive des Canucks et leur neuvième au cours des 10 derniers matchs.

Vancouver (18-25-3) a perdu une avance de plusieurs buts en huit défaites cette saison et occupe le sixième rang dans la division Pacifique, à 14 points d’une place en séries éliminatoires.

Boudreau a été embauché le 6 décembre 2021, en remplacement de l’ancien entraîneur-chef Travis Green. Sous la direction de Boudreau, Vancouver a compilé 32-15-10 pour clore la campagne et a raté les séries éliminatoires par cinq points.

Boudreau, âgé de 68 ans, détient un record d’entraînement de 617-342-128 en 15 saisons.

On a longtemps parlé que les Canucks prévoyaient de changer d’entraîneur, et l’entraîneur a pris un certain temps après la défaite de samedi pour se tenir sur le banc et applaudir la foule alors qu’ils scandaient “Bruce, ça y est!” sur l’air de « Whoomp! (Le voilà)”.

“Je voulais juste savourer le fait de regarder les gradins parce que qui sait si j’aurai à nouveau cette chance”, a-t-il déclaré. “Et gardez cela dans mon esprit et dans ma mémoire, laissez-le y brûler pour toujours.”

Le défenseur des Canucks Luke Schenn a déclaré que les joueurs continuaient de concourir pour Boudreau malgré une abondance de bruit extérieur et une série de résultats décevants.

“De toute évidence, nous avons l’impression de l’avoir laissé tomber dans la pièce. Il mérite mieux. Je pense que cela dépend de nous en tant que joueurs », a-t-il déclaré. “J’ai joué évidemment longtemps et j’ai traversé, je ne sais pas, une poignée de changements d’entraîneur. Et souvent, vous avez besoin d’un remaniement et parfois les entraîneurs perdent la place et je ne pense pas que ce soit le cas ici.

“Les gars aiment jouer pour Bruce et dans cette pièce, nous avons l’impression de l’avoir laissé tomber. Nous voulions continuer à essayer de faire mieux pour lui et malheureusement, trop de pertes s’accumulent.

Après le succès de la saison dernière, les attentes pour les Canucks étaient élevées à l’approche de la campagne 2022-23.

« Ne pas participer aux séries éliminatoires serait un désastre pour nous », a déclaré Boudreau avant le camp d’entraînement.

«Mais pour faire les séries éliminatoires, nous devons faire mieux et être plus constants sur 82 matchs, pas seulement 56 matchs ou quel que soit le nombre. … J’appellerais cela un échec si nous n’atteignions pas nos objectifs cette année.

Les Canucks ont perdu leurs sept premiers matchs de la saison et sont entrés dans l’histoire en devenant la première équipe de la LNH à perdre ses quatre premières sorties tout en abandonnant des avances de plusieurs points dans chacune.

Alors que Vancouver a constamment trouvé des moyens de marquer, l’équipe a également accordé une moyenne de 3,96 buts par match. Le désavantage numérique des Canucks a été un handicap, fonctionnant au pire de la ligue à 65,9%.

Boudreau a déclaré que le groupe travaillait constamment à défendre à l’entraînement.

“C’est tout ce que nous travaillons vraiment”, a-t-il déclaré après une défaite 5-4 contre Vegas en novembre. « Nous ne travaillons pas trop sur l’attaque parce que nous marquons suffisamment de buts, mais nous travaillons sur la défense. Et cela nécessite évidemment encore plus de travail.

À la fin octobre, Allvin a déclaré aux journalistes que Boudreau avait toujours son soutien, mais quelques semaines plus tard, Jim Rutherford, président des opérations hockey de l’équipe, a publiquement critiqué la performance de l’équipe.

« Si nous jouions dans une structure vraiment solide, il serait plus facile pour notre défensive de jouer », a-t-il déclaré à une station de radio de Vancouver le 7 novembre. « Et peu importe qui était sur notre défensive. Mais pour le moment, nous n’avons pas cette structure solide et nous devons changer la composition de notre défense.

Vancouver a embauché Boudreau avant que Rutherford ou Allvin ne prennent leurs fonctions à Vancouver.

L’entraîneur a déclaré samedi qu’il pensait que son mandat était terminé après que “certaines choses aient été dites” en novembre.

« Et ce n’était pas le cas. Nous avons continué. Nous avons continué », a déclaré Boudreau. Ce dernier tronçon a été assez difficile. … Les gars ont tout donné. Je suis tellement fier d’eux.

Ancien centre des Maple Leafs de Toronto et des Blackhawks de Chicago, Boudreau a auparavant entraîné les Capitals de Washington, les Ducks d’Anaheim et le Wild du Minnesota. Il a remporté le trophée Jack Adams en tant que meilleur entraîneur de la ligue en 2008.

Lorsqu’on lui a demandé après l’ouverture de la saison des Canucks comment le dérapage prolongé l’affectait mentalement, Boudreau a déclaré que perdre n’était pas nouveau.

« J’ai déjà traversé tout ça. Vous essayez de garder une quille régulière », a-t-il déclaré. “J’essaie de ne rien lire (des médias), d’essayer de ne pas trop regarder la télévision, à part le match lui-même, et de rester en quelque sorte dans ma petite zone et de faire ce que nous faisons pour nous préparer aux matchs.

“Et je viens de vivre cela tellement de fois que je sais que si nous continuons à faire les bonnes choses et restons optimistes à ce sujet, de bonnes choses finissent toujours par se produire.”

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

