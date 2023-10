Bruce, le fils de Suzanne Somers, rend un hommage émotionnel à sa défunte mère – Hollywood Life

Crédit d’image : Alex Berliner/BEI/Shutterstock

Le fils de Suzanne Somers, Bruce Somers, rend hommage à sa défunte mère, décédée après 20 ans de lutte contre le cancer du sein. L’homme de 57 ans a écrit un hommage émouvant sur Instagram le 16 octobre à l’occasion de ce qui aurait été le 77e anniversaire de Suzanne.

« Elle s’est envolée plus haut que la plupart ne peuvent rêver », a écrit Bruce à côté d’une photo de Suzanne embrassant son fils sur la joue. « Elle protégeait ceux qui n’avaient pas de voix. Elle a posé les questions que la plupart ne savaient pas poser. Elle a partagé ses défis et a mis en lumière des solutions. Pour beaucoup, elle était une guerrière courageuse qui exprimait ses craintes. Elle n’était pas intrépide, mais elle les a affrontés pour que nous puissions apprendre. Elle était une amie, une épouse, une sœur, une fille, une artiste, une icône et une légende. Mais pour moi, elle n’était que maman [sic].»

Bruce a ajouté qu’il « avait le privilège d’être la seule personne à pouvoir l’appeler [mom].»

« En grandissant, c’était nous contre le monde », a-t-il poursuivi. « Et puis elle a pris le monde d’assaut. Il est toujours trop tôt, même si nous sommes préparés. Mais elle vivra à travers moi car elle m’a appris à être gentille, à être présente, à aimer et à être aimée, à prendre soin de moi, à m’exprimer et à toujours parler avec mon cœur… parce que C’EST LA voix de Dieu.

Bruce s’est ensuite adressé au La Compagnie des Trois ancien élève directement en écrivant : « Maman, tu m’as laissé tous les outils, même si j’aurai toujours besoin de ton esprit directeur autour de moi. Je te sens et je sais que tu es là. Mais ta main douce et tes yeux attentionnés qui scruteraient profondément mon âme pour vérifier que tout allait bien me manqueront. Merci d’être la meilleure mère dont un fils puisse rêver. Tu me manques déjà. Traitez-moi de gourmand, mais 57 ans, ce n’était pas suffisant. Et pourtant, j’ai reçu plus d’amour que je n’aurais jamais pu imaginer. Je t’aime si fort. Joyeux anniversaire à l’occasion de ce qui aurait été votre 77e anniversaire. S’il vous plaît, gavez-vous de tout le gâteau d’anniversaire que vous voulez pendant que vous faites chanter, danser, rire et pleurer tous les autres anges. Aujourd’hui, le ciel a de la chance.

Même si Suzanne luttait contre un cancer du sein depuis plus de 23 ans, sa mort a été un choc pour sa famille, a déclaré ce jour-là à CNN le publiciste de la défunte actrice.

« Suzanne s’attendait à manger de grandes quantités de gâteau le jour de son anniversaire, qui est aujourd’hui », ami et publiciste R. Couri Hay a déclaré au média le 16 octobre. « Elle voulait juste manger du gâteau avec sa famille chez elle à Palm Springs. Personne ne pensait qu’elle allait mourir ; c’était inattendu. Nous ne disons pas qu’elle allait danser sur la table. Mais personne ne s’attendait à ce qu’elle parte ce soir-là.

Suzanne – décédée le 15 octobre – a été largement acclamée pour avoir incarné le personnage de Chrissy Snow dans La Compagnie des Trois. Elle était également connue pour son rôle dans Pas à pas. Plus tard dans sa carrière de divertissement, la native de Californie est apparue dans Salle comble, Danse avec les stars et Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills.