Bruce Jewelers à Princeton fermera ses portes après plus de 75 ans d’activité – Shaw Local

Gary Bruce travaille à temps plein chez Bruce Jewelers depuis près de 50 ans, ce qui lui a permis de voir trois ou quatre générations de familles franchir ses portes.

“Le secteur de la bijouterie est souvent une question de cadeaux ou d’expressions d’affection”, a déclaré Bruce. “Pouvoir avoir une petite partie de la vie personnelle des gens sur cette base est une partie gratifiante de l’entreprise.”

Bruce se prépare à prendre sa retraite de Bruce Jewelers, 631 S. Main St., Princeton, qui a été ouvert en 1946 par son grand-père, George Bruce Sr., et son père, George Bruce Jr. Son père était rentré chez lui après avoir servi aux États-Unis. Armée pendant la Seconde Guerre mondiale.

Son grand-père a pris sa retraite en 1966, date à laquelle son père est devenu l’unique propriétaire et a dirigé l’entreprise avec sa femme, Irma.

Gary Bruce a travaillé à temps partiel pour ses parents au début de sa deuxième année et est diplômé du Princeton High School en 1970. Il a fréquenté le Gem City College de Quincy pour apprendre le métier de bijoutier et a obtenu son diplôme en 1973 – le premier étudiant à recevoir un diplôme du collège après il est devenu accrédité.

“Mes parents et mon grand-père avaient déjà créé l’entreprise, alors j’ai grandi dedans”, a-t-il déclaré. « J’ai apprécié le métier lui-même. Je voulais en savoir plus et je suis donc allé à l’université pour faire des études là-dessus. C’était tout naturel que je me lance dans la joaillerie.

À 21 ans, le collège l’engage pour enseigner à l’école. Il l’a fait pendant un semestre avant de rentrer chez lui pour rejoindre l’entreprise familiale en décembre 1973.

“De mon père et de ma mère, j’ai appris le côté commercial”, a-t-il déclaré. “L’école enseigne le métier, mais ils n’enseignent pas beaucoup sur le côté commercial de celui-ci.”

En janvier 1977, ses parents font de lui un associé dans l’entreprise et en 1987 son père lui vend sa moitié de l’entreprise.

Ses parents n’avaient pas intérêt à prendre une retraite complète, ils sont donc restés au magasin à travailler pour leur fils, ce qui, selon Bruce, était une transition familiale idéale de l’entreprise.

« Ils apprécient les gens avec qui ils ont travaillé ici dans l’entreprise. Ils ont apprécié le personnel et ils ont aimé voir les clients », a déclaré Bruce. “En gros, ils ont travaillé jusqu’à ce que leur santé soit trop mauvaise pour continuer à travailler.”

Sa mère est décédée en 1994 et son père en 2004.

Gary a eu 70 ans cette année et a décidé qu’il était temps de prendre sa retraite, invoquant les longues heures et la gestion des congés comme raisons.

« Nous venons tout juste de terminer notre deuxième année record de ventes, donc je ne prends pas ma retraite parce que les affaires ont été mauvaises. Je prends ma retraite parce que j’ai 70 ans », a-t-il déclaré.

Au cours de ses nombreuses années, il a rappelé certains changements dans l’industrie.

“J’ai toujours cru qu’il fallait suivre le rythme”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours embrassé la technologie.”

Dans ses premières années dans l’industrie, il dessinait un exemple de conception de bijoux pour quelqu’un. Le travail de conception en deux dimensions est arrivé en 1999 et environ une décennie plus tard, la conception CAO en trois dimensions a été introduite.

“Nous sommes les seuls dans la région à faire cela”, a-t-il déclaré. “Nous utilisons également des microscopes sophistiqués pour capturer des images numériques.”

Une partie de leur travail a impliqué des travaux d’évaluation et de règlement d’assurance, a-t-il déclaré.

En tant que maître horloger certifié, il a également fait de la restauration de montres anciennes ainsi que des travaux sur des montres modernes.

L’avenir du magasin

Bruce Jewelers restera ouvert jusqu’au samedi 14 janvier ou jusqu’à ce que l’inventaire soit vendu.

Son personnel, qui, selon lui, a été merveilleux au fil des ans, restera jusqu’à la fermeture du magasin.

Actuellement, il n’y a pas d’acheteur pour l’entreprise.

“Une vente comme celle-ci et une annonce de retraite encouragent souvent quelqu’un à contacter une entreprise au sujet d’une transition et d’un éventuel achat”, a déclaré Bruce. “J’ai eu quelques demandes de renseignements.”

Certaines des offres de travail de Bruce Jewelers ne sont pas disponibles localement. Ses anciens clients devaient parcourir une certaine distance pour certains de ses services.

“Même les petites choses comme mettre une pile dans une montre, il n’y a personne d’autre qui met des piles dans des montres dans le comté de Bureau”, a-t-il déclaré. “Une autre raison pour laquelle il est important que nous essayions de trouver un acheteur pour l’entreprise.”

Dans l’industrie de la bijouterie, les stocks doivent être considérablement réduits pour que le nouvel acheteur puisse se permettre d’acquérir l’entreprise, a déclaré Bruce.

Donc, que le magasin ferme ou vende, Bruce doit vendre sa marchandise.

“Je ne veux pas emporter les bijoux avec moi”, a-t-il plaisanté.