Bruce Jenner dit maintenant qu’il soutient les hommes biologiques qui participent aux sports féminins S’ils font la transition à un JEUNE ÂGE – The Right Scoop

Bruce ‘Caitlyn’ Jenner a trompé tout le monde il y a quelques semaines en disant que les hommes biologiques ne devraient pas être en mesure de concourir dans les sports féminins parce que c’est une question d’équité.

Mais sur Fox News aujourd’hui, Jenner a changé sa réponse et a suggéré que si un homme biologique transite à un âge assez jeune et grandit en tant que fille, alors « bien sûr » il devrait pouvoir participer à des sports féminins:

Jenner faisait apparemment référence aux hommes biologiques qui font la transition à l’époque de leur adolescence, qu’ils ne devraient pas être en mesure de participer à des sports féminins à l’école primaire.

Il y a deux problèmes majeurs avec cela, que Matt Walsh résume dans son tweet à ce sujet:

Ainsi, non seulement Jenner approuve le «traitement» pour les jeunes enfants, mais aussi les hommes dans le sport féminin. Tout conservateur qui a approuvé cette mascarade grotesque devrait être embarrassé. Vous êtes tous des idiots. https://t.co/tgzLg1Ad8b – Matt Walsh (@MattWalshBlog) 27 mai 2021

Jenner croit clairement que les jeunes enfants devraient être capables de changer de sexe, ce qui est très destructeur et rien d’autre que la maltraitance des enfants. Ces petits enfants ne savent vraiment rien de qui ils sont à cet âge, sauf ce qu’ils apprennent de leurs parents. Bon sang, je ne me suis pas vraiment compris avant d’avoir presque 30 ans. Faire le genre de dommage à un enfant avec des hormones et des chirurgies, quand il n’a aucune idée de ce qu’il se fait vraiment, pourrait le ruiner pour le reste de sa vie et conduire beaucoup de gens à se suicider.

Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’un homme biologique suit une hormonothérapie depuis 5 à 10 ans que toute la structure de son corps a été transformée en femme et qu’il devrait donc être capable de participer à des sports féminins. C’est absurde. Ils ont toujours un corps masculin avec toute la force qui vient avec et il serait complètement injuste pour eux de rivaliser avec les femmes.

Walsh a tout à fait raison. Tout conservateur qui a soutenu Jenner devrait être embarrassé. Il n’a pas fallu un spécialiste des fusées pour savoir que c’était une mauvaise idée au départ.