Bruce Hunter nommé « ami de la foire » du comté de Whiteside en 2023 – Shaw Local

MORRISON – Le Whiteside County Fair Board a choisi Bruce « Beav » Hunter comme ami de la foire 2023.

« Il a toujours donné bénévolement de son temps et divers services pour la foire du comté de Whiteside au cours de nombreuses années », ont déclaré les responsables de la foire dans un communiqué de presse. « Il a coordonné les services de dépanneuse pour nos derbies de démolition année après année, tout en amenant souvent deux dépanneuses pour aider sur la piste à déplacer les voitures de démonstration le plus rapidement possible afin de maintenir le spectacle en mouvement pour notre public de tribune bondé. »

Chaque fois qu’on lui a demandé, Hunter a fourni une variété de véhicules «hors service» au parc des expositions pour une utilisation dans ses divers spectacles à sensations fortes, y compris le Monster Truck Show de cette année, selon le communiqué.

«Une contribution moins connue est Beav a aidé à l’embellissement et à la préservation de notre grange ronde historique, qui sert de symbole et d’attraction historique de notre foire. En 2013, le toit de la grange a été remplacé, et avant ce projet, il a été déterminé que la flèche qui se trouve au sommet de la grange avait également besoin d’un lifting. Mike Wiersema, membre du conseil d’administration de Fair (dont le premier emploi au lycée était de travailler avec Beav chez Hunter’s Body Shop), a peint la flèche à la main, puis a demandé à Beav, qui a gracieusement accepté, de sceller la flèche dans son atelier de carrosserie afin de préserver sa magnifique beauté pour le la prochaine décennie et au-delà », selon le communiqué.

