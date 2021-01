ARCADIA, Californie: Bruce Headley, le pur-sang qui a développé le champion de sprint Kona Gold et de nombreux autres gagnants de pieux au cours d’une carrière de 61 ans en Californie, est décédé vendredi. Il avait 86 ans.

Les responsables de Santa Anita ont déclaré que Headley était décédé dans un hôpital d’Arcadia des suites d’un accident vasculaire cérébral. Il avait été ralenti ces dernières années par des problèmes cardiaques.

Headley a été initié à la course à Santa Anita par une tante à l’âge de six ans. À 14 ans, il déblayait des étals et refroidissait les chevaux dans un ranch local aux côtés de Bill Shoemaker, 16 ans, qui est devenu un jockey du Temple de la renommée.

Headley a sorti sa licence d’entraîneur à 25 ans. Il a sellé son premier vainqueur avec son tout premier cheval, un achat de 500 $ qui a gagné à la Los Angeles County Fair le 29 septembre 1959.

Il a remporté 902 victoires sur 6 121 débutants en carrière, pour un revenu total de 38 682 030 $. Headley a remporté 123 victoires en carrière. Il élevait et possédait la plupart des chevaux qu’il entraînait.

Le point culminant de la carrière de Headleys est survenu lorsque Kona Gold a remporté le sprint de la Breeders Cup 2000. Le cheval a remporté 14 victoires en 30 départs en carrière et des gains de 2 293 384 $. Kona Gold a participé à un record de cinq sprints en Colombie-Britannique et a remporté une course de pieux de 3e année à neuf ans. Il a remporté le prix Eclipse 2001 en tant que meilleur sprinter du pays.

Headley a également eu deux secondes et cinq tiers dans les courses Breeders ‘Cup.

Le jockey à la retraite du Temple de la renommée Chris McCarron, qui a connu le succès avec Headley pendant plus de 20 ans, a tweeté, Hes, un retour en arrière, un pur cavalier de bout en bout. Un excellent gardien, un grand père de famille et un sacré être humain.

Il laisse dans le deuil sa femme de 59 ans, Aase, sa fille Karen et son fils Gus. Ses enfants sont aussi des entraîneurs.

