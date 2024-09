Bruce Gilden dit qu’il sera ruiné dans un an

Photostoppeur Bruce Gildenconnu pour son style et sa technique distinctifs, dit qu’il sera à court d’argent dans un an, ce qui amène certains à remettre en question la viabilité financière d’une carrière de photographe professionnel.

Comme vu par Le monde des appareils photo numériquesla nouvelle interview fait partie du détaillant de photos du Royaume-Uni Vidéos photo de Wex En conversation série vidéo. Dans le chat, Gilden parle de sa carrière légendaire de photographe de rue, y compris de son travail pour Photos de Magnum.

« Je m’appelle Bruce Gilden et je suis ce que l’on pourrait considérer comme un photographe de rue », explique le photographe sans détour. « Mais de nos jours, tout le monde pense être un photographe de rue et j’ai quelques informations pour vous, mais vous ne l’êtes pas. »

Des décennies après avoir été acclamé par la critique pour ses photos, Gilden se souvient encore de sa première photo d’un écureuil dans un arbre. Lorsqu’il publiera un livre rétrospectif, il dit que cette première photo ornera sa couverture.

« J’aime la technique, mais elle ne doit pas prendre le pas sur la créativité. C’est ce qui compte le plus pour moi », explique Gilden. Le photographe est surtout connu pour ses portraits percutants, et Gilden cite une citation de Magnum fondateur Robert Capa« Si vos photos ne sont pas assez bonnes, vous n’êtes pas assez près. »

Se rapprocher n’a jamais été un problème pour Gilden. « C’est devenu mon mantra depuis lors », dit Gilden à propos des mots percutants de Capa.

Le problème de Gilden maintenant, c’est l’argent.

« Je ne photographie plus autant qu’avant et je trouve que ça me dérange », explique Gilden. « Ce n’est pas à cause de moi, c’est parce que j’ai besoin d’argent pour voyager. J’ai plein de choses à faire, mais je n’ai pas les fonds pour les faire. J’ai financé beaucoup de mes projets ces cinq dernières années. Je serai ruiné dans un an. »

Il est facile d’imaginer que quelqu’un avec une notoriété aussi grande que Bruce Gilden ne souffre pas financièrement, mais selon le photographe, ce n’est pas le cas.

« Quand il parle d’être fauché, c’est un signal d’alarme pour ceux qui pensent qu’il est facile de gagner sa vie », déclare un internaute sur YouTube.

Gagner de l’argent est un défi pour de nombreux photographes et constitue une bataille constante. Cela est particulièrement vrai pour les personnes qui ne réalisent pas de grands projets commerciaux.

« Même si je ne passe pas une bonne journée, je m’amuse », dit Gilden, qui aime toujours la photographie, même à l’approche de ses 80 ans. « Mon type de photographie, la façon dont je la pratique, est très physique. Je ne peux plus me pencher comme avant, je ne suis plus aussi rapide qu’avant. [be]mais je peux encore le faire. Je dois prendre de bonnes photos. Une fois que je ne pourrai plus, j’arrêterai. Je peux encore le faire.

Crédits images : Photo en vedette de l’interview de Bruce Gilden par Wex Photo Video