Bruce Campbell dans Ash vs Evil Dead : série complète sur Hulu

Dans une année qui a déjà vu un plutôt divertissant Mal mort entrée dans l’univers sous la forme de La montée des morts maléfiquesil y a d’autres bonnes nouvelles pour les fans du classique d’horreur culte créé par Sam Raimi : les trois saisons de la regrettée et grande série Starz Ash contre Evil Dead viennent à Hulu 1er octobre.

Dans un monde parfait, Ash contre Evil DeadL’élévation d’à une plate-forme de streaming aussi importante signifiera une soudaine, indéniable, insatiable demande pour plus de saisons de la série, ce qui a ramené Bruce Campbell dans le rôle d’Ash Williams, le personnage central de Mal mort, Mal mort IIet Armée des Ténèbres. C’est probablement irréaliste, étant donné La déclaration de Campbell selon laquelle il a fini jouer le personnage du lanceur de tronçonneuse – mais cela a été repris un peu plus récemment par les deux Campbell et Raïmiet bon, on peut espérer, non ?

Pendant plus de deux décennies, les fans attendaient un quatrième Mal mort film, et bien que le redémarrage de Fede Álvarez en 2013 comportait une apparition de Campbell d’une fraction de seconde, ce n’était pas vraiment une continuation de l’histoire d’Ash, mais introduisait plutôt un nouvel ensemble de personnages qui prennent de mauvaises décisions pendant leurs vacances dans une cabane isolée dans les bois. Ash contre Evil Deadqui a été créée en 2015 et a duré trois saisons, plus que comblé ce videnous donnant un Ash vieillissant pas si gracieux qui a vigoureusement essayé d’oublier son passé de guerrier contre le surnaturel – jusqu’au jour où il est incapable de nier son destin, avec l’aide d’acolytes comme Kelly (Dana DeLorenzo). et Pablo (Ray Santiago), et un antagoniste devenu allié joué par Campbell’s Xena : Princesse Guerrière amie Lucy Lawless.

La série a également présenté le père d’Ash (joué par, dans un brillant casting, l’acteur vétéran Lee Majors) et Brandy (Arielle Carver-O’Neill), la fille qu’Ash ne savait même pas qu’il avait. Et il était rempli de certains des le plus délicieusement horrible scènes de bataille qui ont élevé Mal mortla comédie d’horreur de marque à de nouveaux niveaux viscéraux mémorables.

Image: Starz

Ash contre Evil Dead, la série complète, arrive le 1er octobre sur Hulu. Regardez-le, aimez-le, regardez-le à nouveau, et peut-être que notre dévotion collective aidera miraculeusement à le faire revivre comme l’un de ces satanés Deadites.

