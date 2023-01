Bruce Boudreau, entraîneur des pompiers des Canucks de Vancouver

Le directeur général Patrik Allvin croit fermement que ses Canucks de Vancouver avaient besoin d’un changement d’entraîneur – que les partisans passionnés en veuillent un ou non.

Le changement est survenu dimanche lorsque les Canucks ont officiellement congédié l’entraîneur-chef Bruce Boudreau et l’ont remplacé par Rick Tocchet.

L’ancien entraîneur du Lightning de Tampa Bay et des Coyotes de l’Arizona est le 21e entraîneur-chef de l’histoire de la franchise.

“Ces décisions ne sont jamais faciles”, a déclaré Allvin lors d’une conférence de presse. “Mais à ce stade, j’ai senti qu’il fallait une nouvelle voix pour voir si nous pouvions amener ce groupe à adhérer, à jouer d’une manière différente.”

On a longtemps parlé que les Canucks assiégés (18-25-3) prévoyaient un changement d’entraîneur, et beaucoup ont critiqué la décision de l’organisation de garder Boudreau, 68 ans, derrière le banc au milieu des rumeurs selon lesquelles la direction était déjà en pourparlers avec son remplaçant. .

Jim Rutherford, président des opérations hockey de l’équipe, a déclaré qu’il avait été « trop direct et trop honnête » dans les entrevues, ce qui a affecté Boudreau.

“Malheureusement, ça s’est passé comme ça. Personne n’en tire une grande fierté », a-t-il déclaré. « Je connais Bruce depuis longtemps. C’est un ami et je me sens très mal à ce sujet. Et si j’ai offensé quelqu’un dans le processus, je m’excuse personnellement, au nom des Canucks.

L’entraîneur adjoint Trent Cull a également été congédié dimanche.

En plus de Tocchet, 58 ans, l’équipe a ajouté Adam Foote comme entraîneur adjoint et Sergei Gonchar comme entraîneur du développement défensif.

Tous trois sont d’anciens défenseurs de la LNH.

Alors que Vancouver a constamment trouvé des moyens de marquer cette saison, l’équipe a également accordé une moyenne de 3,96 buts par match. Le désavantage numérique des Canucks a été un handicap, fonctionnant au pire de la ligue à 65,9%.

Réparer l’arrière de l’équipe sera une priorité, a déclaré Tocchet.

“Vous ne pouvez pas gagner ce match si vous allez être au bas de ces catégories”, a-t-il déclaré. «Avec cela, il y a une structure. Il existe des règles strictes pour garder la rondelle hors de votre filet sans sacrifier l’attaque.

“Ne vous méprenez pas, mais c’est une chose que nous savons tous et qui doit absolument s’améliorer ici.”

Le changement ne se fera pas d’un coup, a déclaré le nouvel entraîneur.

“Nous devons juste y aller tous les jours et prendre une bouchée”, a déclaré Tocchet, notant qu’il a du travail à faire pour évaluer la liste et déterminer où il peut tirer le meilleur parti des joueurs.

«Ce sont juste de très petites bouchées parfois, ralentissez un peu. Je suis sûr que la tête des joueurs tourne et mon travail consiste à ralentir un peu leur tête et à jouer le jeu. »

Les changements surviennent après que les Oilers d’Edmonton ont infligé à Vancouver une défaite de 4-2 samedi, marquant la troisième défaite consécutive des Canucks et leur neuvième au cours des 10 derniers matchs.

Vancouver a perdu une avance de plusieurs buts en huit défaites cette saison et occupe le sixième rang de la division Pacifique, à 14 points d’une place en séries éliminatoires.

Boudreau – qui détient un dossier d’entraîneur de 617-342-128 en 15 saisons dans la LNH – a été embauché le 6 décembre 2021, en remplacement de l’ancien entraîneur-chef Travis Green. Sous sa direction, Vancouver est allé 32-15-10 pour clôturer la saison dernière et a raté les séries éliminatoires par cinq points.

L’entraîneur a pris un certain temps après la défaite de samedi pour se tenir sur le banc et applaudir la foule en scandant “Bruce, ça y est!” sur l’air de « Whoomp! (Le voilà)”.

“Je voulais juste savourer le fait de regarder les gradins parce que qui sait si j’aurai à nouveau cette chance”, a-t-il déclaré. “Et gardez cela dans mon esprit et dans ma mémoire, laissez-le y brûler pour toujours.”

Le défenseur des Canucks Luke Schenn a déclaré que les joueurs continuaient de concourir pour Boudreau malgré une abondance de bruit extérieur et une série de résultats décevants.

“De toute évidence, nous avons l’impression de l’avoir laissé tomber dans la pièce. Il mérite mieux. Je pense que cela dépend de nous en tant que joueurs », a-t-il déclaré après la défaite de samedi. “J’ai joué évidemment longtemps et j’ai traversé, je ne sais pas, une poignée de changements d’entraîneur. Et souvent, vous avez besoin d’un remaniement et parfois les entraîneurs perdent la place et je ne pense pas que ce soit le cas ici.

“Les gars aiment jouer pour Bruce et dans cette pièce, nous avons l’impression de l’avoir laissé tomber. Nous voulions continuer à essayer de faire mieux pour lui et malheureusement, trop de pertes s’accumulent.

Boudreau a fait une impression à la fois sur les joueurs et sur les fans, a déclaré Allvin, mais la décision de faire un changement était basée sur les résultats, le processus et la position des Canucks au classement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par le rétablissement de la confiance avec les fidèles partisans de l’équipe, le directeur général a déclaré que ce que les partisans veulent vraiment, c’est voir les Canucks réussir.

« Je crois qu’il manque aux partisans ici et à la ville de Vancouver une bannière dans les chevrons. C’est ce qu’ils attendent, n’est-ce pas ? » dit Allvin. « Et gagner des matchs de hockey. Je pense que c’est ce que les fans veulent voir. Et je crois que les fans veulent voir une équipe qui concourt tous les soirs et joue de la bonne manière.

Après le succès de la saison dernière, les attentes pour les Canucks étaient élevées à l’approche de la campagne 2022-23.

« Ne pas participer aux séries éliminatoires serait un désastre pour nous », a déclaré Boudreau avant le camp d’entraînement.

«Mais pour faire les séries éliminatoires, nous devons faire mieux et être plus constants sur 82 matchs, pas seulement 56 matchs ou quel que soit le nombre. Je dirais que c’est un échec si nous n’atteignons pas nos objectifs cette année.

Les Canucks ont perdu leurs sept premiers matchs de la saison et sont entrés dans l’histoire en devenant la première équipe de la LNH à perdre ses quatre premières sorties tout en abandonnant des avances de plusieurs points dans chacune.

Fin octobre, Allvin a déclaré aux journalistes que Boudreau avait toujours son soutien, mais des semaines plus tard, Rutherford a publiquement critiqué la performance de l’équipe.

« Si nous jouions dans une structure vraiment solide, il serait plus facile pour notre défensive de jouer », a-t-il déclaré à une station de radio de Vancouver le 7 novembre. « Et peu importe qui était sur notre défensive. Mais pour le moment, nous n’avons pas cette structure solide et nous devons changer la composition de notre défense.

Les Canucks ont embauché Boudreau avant que Rutherford ou Allvin ne prennent leurs fonctions à Vancouver.

L’entraîneur a déclaré samedi qu’il pensait que son mandat était terminé après que “certaines choses aient été dites” en novembre.

« Et ce n’était pas le cas. Nous avons continué. Nous avons continué », a déclaré Boudreau. Ce dernier tronçon a été assez difficile. Les gars ont tout donné. Je suis tellement fier d’eux.“



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 janvier 2023.