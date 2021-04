Bruce Bochy est parti après avoir remporté trois titres de la Série mondiale avec les Giants de San Francisco il y a un an, mais au lieu de se promener dans le Hall of Fame dans un an, il pourrait encore faire un arrêt au stand.

Bochy, 66 ans, aime son travail de conseiller principal avec les Giants et travaille avec les jeunes ligueurs mineurs de l’organisation, mais si quelqu’un appelle pour demander sa disponibilité pour gérer plus tard cet été ou cet hiver, il a dit à USA TODAY Sports qu’il prévoyait de écoute le moins.

«Tant que je l’ai fait, vous allez le manquer», a déclaré Bochy, qui a récemment passé deux semaines à Scottsdale, en Arizona, au camp de la ligue mineure des Giants. «Vous manquez la pirogue. La compétition. Il y a tellement de choses dans le jeu que vous manquez d’être dans la pirogue et de diriger un jeu de balle.

«Je suis vraiment heureux de faire ce que je fais, mais on ne peut jamais dire jamais dans ce match, ni quoi que ce soit dans la vie. Il faudrait que ce soit la bonne solution. Il faudrait que ce soit une situation formidable.

«Mais cela ne me motive pas pour le moment. J’adore travailler ici avec les Giants. »

Bruce Bochy a mené les Giants aux titres des World Series en 2010, 2012 et 2014. Christopher Hanewinckel, États-Unis TODAY Sports

Bochy, bien sûr, retarderait une nomination probable au scrutin du Comité de l’ère d’aujourd’hui du Temple de la renommée cet hiver s’il retourne à l’abri, mais il insiste sur le fait que ce n’est pas un facteur.

«Je ne suppose rien, a-t-il dit, à cette fin.

Bochy, l’un des 11 managers à avoir remporté au moins 2000 matchs, tout en menant ses équipes à quatre fanions et à trois titres de la Série mondiale au cours de ses 25 ans de carrière, est un verrou virtuel pour le Temple de la renommée.

Et juste parce que vous êtes dans le Hall of Fame, comme l’a prouvé Tony La Russa avec les Chicago Whtie Sox, cela ne vous empêche pas de revenir.

«Tony est une belle histoire», dit Bochy, «ça me dit pourquoi tu ne dis pas non. On ne sait jamais. Je n’exclurais rien. »

Gloire olympique

Adrian Gonzalez, qui a joué pour la dernière fois dans les ligues majeures en 2018, travaille ces jours-ci dans l’espoir de mener le Mexique à la gloire aux Jeux olympiques de Tokyo cet été.

Gonzalez, le quintuple All-Star qui aura 39 ans en mai, dit que cela a toujours été un rêve de représenter le Mexique aux Jeux olympiques.

«C’est une opportunité unique dans une vie», a déclaré Gonzalez. «J’ai parlé à des gars comme Adam Jones, Ian Kinsler et des gars qui veulent jouer aux Jeux olympiques. Nous n’avons jamais eu de chance lorsque nous avons joué dans la cour des grands, et maintenant nous le faisons enfin. »

Adrian Gonzalez lors de la Classique mondiale de baseball 2017. Mark J. Rebilas, USA TODAY Sports

Gonzalez joue pour l’expansion Guadalajara Mariachis de la Ligue mexicaine pour se préparer aux Jeux olympiques. Le Mexique est l’une des quatre équipes à se qualifier pour le terrain olympique à six équipes, rejoignant le Japon, la Corée du Sud et Israël.

Gonzalez n’utilise pas la Ligue mexicaine ou les Jeux olympiques pour mettre en valeur ses compétences, mais simplement par fierté, ayant déjà représenté le Mexique dans des tournois de jeunes, les Caribbean World Series et la World Baseball Classic.

«J’ai hâte de rejoindre les Mariachis et de faire partie de l’équipe olympique», a-t-il déclaré, «rien de plus. C’est tout ce que je veux. »

Une fois les Jeux olympiques terminés, eh bien, il peut officiellement prendre sa retraite.

Corbin Burnes écrit l’histoire

Corbin Burnes a une MPM de 0,37 à ses quatre premiers départs. Orlando Ramirez, États-Unis TODAY Sports

Certes, personne n’a dominé le jeu comme Jacob deGrom des Mets de New York au cours des quatre dernières années, donc cela peut sembler sacrilège à dire, mais un directeur général a quand même prononcé les mots.

« Tout le monde parle de deGrom, c’est compréhensible », a-t-il dit, « mais je vous le dis, le meilleur lanceur du match en ce moment est Corbin Burnes (des Milwaukee Brewers). Ce qu’il fait est ahurissant. Je vais l’emmener sur n’importe qui. »

– Lors des quatre premiers départs de Burnes cette année, il a retiré 40 frappeurs sans renoncer à une marche. C’est la plus longue séquence de quatre matchs par un partant à tout moment de la saison depuis au moins 1893.

– Il a une MPM de 0,37, abandonnant un point en 24 ⅓ manches, et a lancé 18 manches consécutives sans but.

– Il donne une moyenne au bâton de 0,098 et un WHIP de 0,33 (marches et coups sûrs par neuf manches).

– Son contrôle est si étrange que sur les 85 frappeurs qu’il a affrontés cette année, seuls 10 ont atteint un compte de trois balles, un seul avait un compte de 3-0.

La légende du scoutisme meurt

Le monde du baseball a perdu une icône du scoutisme lorsque l’assistant spécial des Arizona Diamondbacks, Bill Bryk, 70 ans, est décédé, laissant la fraternité des scouts en deuil.

Les Diamondbacks échangent des idées pour préserver son héritage et peuvent soit consacrer une place au stade dans la section de dépistage en son honneur, soit nommer leurs camps d’essai après Bryk.

«Bill était plus grand que nature», a déclaré le dépisteur des Twins du Minnesota Billy Milos. «Il a aidé tant de gens, dans et hors du jeu de baseball. Il s’est connecté avec tout le monde. Il était le roi des entraînements. Dans l’histoire du baseball, personne n’avait eu plus de camps d’essai que Bill Bryk. »

LaTroy Hawkins, qui a grandi à Gary, dans l’Indiana, a eu une carrière de 21 ans en tant que lanceur, mais n’aurait peut-être jamais réussi sans Bryk.

Bryk a été le premier éclaireur à découvrir Hawkins, et l’homme qui l’a convaincu d’arrêter d’attraper et de devenir lanceur.

«Je me souviens d’être allé à un camp d’essai au Block Stadium de l’est de Chicago, d’où Kenny Lofton était originaire», a déclaré Hawkins. «C’est là que Bill Bryk m’a vu. L’année suivante, il est venu me voir au lycée. J’ai frappé une balle dans le champ gauche que je pensais partie, et j’étais déjà au trot, mais elle n’est pas sortie. Donc, j’ai dû me bousculer vers la deuxième base.

«À la fin de la manche, Bryk est venu à la clôture et a dit: ‘Hawkins, avant de monter dans votre Cadillac la prochaine fois, assurez-vous qu’elle soit sortie.’ Eh bien, que ce soit le prochain au bâton ou celui d’après, j’ai frappé un circuit et je suis monté dans ma Cadillac. J’ai traversé le marbre et j’ai dit: « Qu’est-ce qui vous suffit? » Il a ri et a raconté cette histoire à tout le monde pour toujours. »

C’était Bryk, comme le dit l’éclaireur des Chicago Cubs Jake Ciarrachi, unique en son genre. Il avait tellement de camps d’essai dans l’espoir d’aider les enfants à se faire vacciner.

«Il a toujours voulu donner une chance aux joueurs», dit Ciarrachi, «surtout des ligues indépendantes. Personne n’a eu plus de camps d’essai. »

Chris Carminucci, éclaireur de D’backs, déclare: «C’était un mentor, un meilleur ami, un frère, tout ce que vous vouliez. Nous avons parlé tous les jours pendant 10 ans. Il était un défenseur des outsiders, se battant pour le gars pour lequel personne ne se battait. Il parlait à tout le monde.

«Les enfants de nos jours appellent cela le réseautage. Il a appelé ça de l’amitié. »

Autour de la ligue …

– Blake Snell et Yu Darvish a volé la une des journaux cet hiver, mais plusieurs dépisteurs et dirigeants de baseball interrogés estiment que le meilleur des ajouts des Padres est Joe Musgrove. Il est devenu le premier lanceur Padres de l’histoire à lancer un but sans coup sûr et a été leur as avec une MPM de 1,04 et un ratio de retrait sur pied de 12,33 à ses quatre premiers départs.

– Plusieurs éclaireurs ont prédit ce printemps que les Mets seraient les vedettes Francisco Lindor pourrait avoir du mal à la NL East étant donné ses problèmes de manipulation de la balle rapide, et la division était remplie de plusieurs des meilleurs lanceurs de balle rapide du baseball. Effectivement, Lindor est sur un départ difficile, atteignant .204 avec un maigre pourcentage de coups de .286, un circuit et trois points produits à ses 15 premiers matchs.

Javier Baez est un agent libre après la saison 2021. Benny Sieu, USA TODAY Sports

– Arrêt-court des louveteaux Javier Baez, qui a refusé une prolongation de contrat d’une valeur de 180 millions de dollars il y a un an, comme l’a rapporté Buster Olney d’ESPN, voudra peut-être un mulligan sur cette décision. Sa valeur s’effondre avec 34 retraits au bâton lors de ses 68 premiers coups au bâton.

– Si les Nationaux sont retirés de la course, triple vainqueur de Cy Young Max Scherzer est une denrée précieuse. Pourtant, étant donné qu’il a 37 ans, n’a pas de droits commerciaux et gagne 35 millions de dollars, le rendement n’est peut-être pas à la hauteur de ce que Washington souhaite.

– Les clubs salivent à la possibilité d’acquérir le droitier des Rockies Allemand Marquez à la date limite de transaction. Il en est à la troisième année d’un contrat de 43 millions de dollars sur cinq ans et ne doit que 7,5 millions de dollars cette année, 11 millions de dollars en 2022 et 15 millions de dollars en 2023 avec une option club pour 16 millions de dollars en 2024. Il pourrait être l’un des trois meilleurs partants. pour la plupart des équipes de baseball.

– Félicitations au starter Orioles Matt Harvey qui a remporté sa première victoire depuis le 13 juillet 2019. Il avait une fiche de 0-5 avec une MPM de 8,16 avec trois équipes différentes. « Pour être honnête », a déclaré Harvey, « je ne savais pas si cela allait se reproduire un jour. »

– Attrapeur de géants Curt Casali est entré dans le week-end après avoir attrapé cinq blanchissages consécutifs, l’un des cinq attrapeurs à réaliser l’exploit depuis 1900, et le premier à le faire avec cinq lanceurs de départ différents.

– Pouvez-vous imaginer affronter les Brewers dans un jeu de joker ou une série d’ouverture au meilleur des cinq? Ils ont Burnes et Brandon Woodruff à l’extrémité avant de la rotation et Devin Williams et Josh Hader à l’arrière de l’enclos. Hader n’a jamais été aussi belle, n’abandonnant qu’un seul coup sûr en six sorties jusqu’à vendredi.

– Les Giants pourraient apporter un tas de prospects avec des partants Johnny Cueto, Kevin Gausman, Anthony DeSclafani, Aaron Sanchez et Alex Wood le tout sur la dernière année de leurs contrats.