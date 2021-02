Bruce Blackburn, concepteur du logo omniprésent de la NASA, décède à 82 ans

Bruce Blackburn, un graphiste dont les logos modernes et minimalistes sont devenus ancrés dans la conscience de la nation, y compris les quatre lettres rouges audacieuses pour la NASA qui est connue sous le nom de «ver» et l’étoile du bicentenaire de la Révolution américaine de 1976, est décédé le 1er février à maison de retraite à Arvada, Colorado, près de Denver. Il avait 82 ans.

Le décès a été confirmé par sa fille, Stephanie McFadden.

L’illustre carrière de M. Blackburn dans le domaine du design pendant plus de 40 ans a consisté à développer des images pour des clients comme IBM, Mobil et le Museum of Modern Art. Mais il est surtout connu pour la NASA Ver de terre, qui est devenu synonyme d’exploration spatiale et du concept technologique du futur lui-même.

En 1974, sa petite entreprise de design basée à New York, Danne & Blackburn, avait à peine un an et désireux pour un grand projet lorsque lui et son partenaire, Richard Danne, ont été approchés par le programme fédéral d’amélioration des graphiques pour renommer le logo classique de la NASA, qui représentait un chevron rouge patriotique planant à travers les étoiles. Connu comme « la boulette de viande», Ce n’était pas exactement de pointe, évoquant plutôt une sensibilité vintage du voyage spatial vu dans des bandes dessinées de science-fiction comme Buck Rogers. Avec les yeux du monde sur l’agence en 1969 après l’atterrissage sur la lune, la NASA a voulu embrasser une image moderne.

« Ils n’étaient absolument pas préparés à ce genre d’attention », a déclaré M. Blackburn dans « Blackburn»(2016), un court documentaire sur lui. «Leur manque de préparation est descendu au niveau de la façon dont ils se sont présentés au public.»